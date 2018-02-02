مارسيليا يحقق فوزا كبيرا 6-3 على ميتز في الدوري الفرنسي

متابعات:فاز فريق أولمبيك مارسيليا، في مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف، على فريق ميتز بنتيجة (6-3) في مستهل مباريات الأسبوع الـ 24 من الدوري الفرنسي.أنهى مارسيليا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع مورجان ساسو في الدقيقة (6) وفلوران تافو (هدفان) في الدقيقتين (9) و(44).وفي الشو

متابعات:

فاز فريق أولمبيك مارسيليا، في مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف، على فريق ميتز بنتيجة (6-3) في مستهل مباريات الأسبوع الـ 24 من الدوري الفرنسي.

أنهى مارسيليا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع مورجان ساسو في الدقيقة (6) وفلوران تافو (هدفان) في الدقيقتين (9) و(44).

وفي الشوط الثاني سجل الهدف الرابع لمارسيليا فاليري جيرمانين في الدقيقة (49)، وسجل فلوران الهدف الخامس في الدقيقة (56)، بينما سجل ميتزوجلو الهدف السادس والأخير في الدقيقة (75).

غير أن تراخي لاعبي مارسيليا سمح للضيوف بتسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع موليت هدفين في الدقيقتين (73) و(85) وإبراهيما تياني في الدقيقة (90).

وبذلك يقتنص مارسيليا ثلاث نقاط مهمة ترفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ميتز عند 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.