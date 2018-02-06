مارسيليا يتأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا بـ 9 أهداف في بورج أون بريس

وكالات: بلغ مارسيليا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه بورج أون بريس «من الدرجة الثانية» بنتيجة 9-صفر، الثلاثاء، في ثمن النهائي. وفرض اليوناني قسطنطينوس ميتروجلو والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل…

وكالات:

بلغ مارسيليا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه بورج أون بريس «من الدرجة الثانية» بنتيجة 9-صفر، الثلاثاء، في ثمن النهائي.

وفرض اليوناني قسطنطينوس ميتروجلو والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما ثلاثية «هاتريك».





وحسم مارسيليا نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله خماسية تناوب عليها البرازيلي لويز جوستافو (10) وديميتري باييت (13) وأوكامبوس (16) وميتروجلو (20 و41).

وعزز أوكامبوس تقدم مرسيليا بثنائية في الشوط الثاني في الدقيقتين 48 و71، وأضاف ميتروجلو الثامن (81) قبل أن يختم الكاميروني كلينتون نجي المهرجان بالهدف التاسع (89 من ركلة جزاء).

وفجر ليزربييه من الدرجة الثالثة المفاجأة بتخطيه مضيفه أوكسير من الثانية بثلاثة اهداف نظيفة سجلها كيفان روشتو (45+1 من ركلة جزاء) والعاجي أمبرواز جبوهو (64) وسيباستيان فلوشون (79).