مارسيليا تخطط لتنفيذ 3 مشروعات جديدة

المال ـ خاصكشف ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة شركة «مارسيليا» للاستثمار العقارى، عن أن الشركة تخطط لتنفيذ 3 مشروعات جديدة بالصعيد وإحدى المحافظات، وسيتم الإعلان عنهم قبل نهاية العام الجارى.وأشار إلى أن المشروعات سكنية متكاملة، تشمل خدمات تجارية وترفيهية أسوة بمشروعات الشركة الجارى تنفيذها

المال ـ خاص

كشف ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة شركة «مارسيليا» للاستثمار العقارى، عن أن الشركة تخطط لتنفيذ 3 مشروعات جديدة بالصعيد وإحدى المحافظات، وسيتم الإعلان عنهم قبل نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن المشروعات سكنية متكاملة، تشمل خدمات تجارية وترفيهية أسوة بمشروعات الشركة الجارى تنفيذها، ومن المقرر تنفيذها بالتوازى.

وأوضح أن أحد المشروعات، قد يتم تنفيذه بنظام الشراكة، كاشفا إن الشركة تدرس حاليا عددا من المشروعات، وتستهدف الدخول فى شراكات مع الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن الشركة رفعت أسعار وحداتها 25 – %30 عقب الزيادة فى أسعار الخامات، نتيجة ارتفاع الدولار بعد تعويم الجنيه، كما لجأت إلى مد فترات السداد بالمراحل الجديدة من المشروعات.

وأشار إلى أن الشركة حققت معدلات نمو فى الأرباح خلال العام الجارى، برغم التحديات التى شهدتها السوق والارتفاعات السعرية الأخيرة،متوقعاً استمرار تحقيق معدلات ربحية فى المرحلة المقبلة.

وكانت “مارسيليا” حققت أرباحاً 12.15 مليون جنيه خلال 2016، مقابل 9.44 مليو فى 2015

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مجددا بنسبة %2 سيسهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركات، مطالبا بسرعة إصدار قانون الاستثمار والعمل به، والذى سيسهم فى دفع الاستثمارات لما يتوافر به من حوافز.

وقال إن الشركة تركز على مشروعات الإسكان الساحلى ومشروعات الإسكان بالمحافظات، ولاتستهدف على الأجل القصير تنفيذ مشروعات فى مدن المجتمعات مثل أكتوبر والقاهرة الجديدة، وغيرها، نظرا لزيادة حجم المشروعات المنفذة بتلك المدن.

وشدد على سعى الشركة إلى الخروج من الساحل ومطروح والإسكندرية، من خلال إنشاء مشروعات جديدة فى أماكن متفرقة فى القاهرة والمحافظات.