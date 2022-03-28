سيـــاســة

مارثا محروس تترأس الاجتماع الأول للجنة بناء السلام في البرلمان الدولي

ألقت النائبة مرثا محروس كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة
ياسمين فواز 12:52 م, الأثنين, 28 مارس 22 12:52 م, الأثنين, 28 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

جاء الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الامارت المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

اقرأ أيضا  محلية النواب تطالب بضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين في المدن الجديدة

وكان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، اختار النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.

وعقب اختيارها، ألقت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت علي تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.

اقرأ أيضا  وفد لجنة «نقل النواب» يتفقد محطة سكة حديد الأقصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الشيوخ: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن

ياسمين فواز 12:30 م, الأثنين, 28 مارس 22

طلب إحاطة يناقش نقص مئات الأصناف من الأدوية في المستشفيات والصيدليات

ياسمين فواز 12:25 م, الأثنين, 28 مارس 22

النص الكامل لمشروع قانون لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1)

ياسمين فواز 12:57 ص, الأثنين, 28 مارس 22

النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن تعجيل موعد العلاوات الدورية (مستند)

ياسمين فواز 12:56 ص, الأثنين, 28 مارس 22

يصوت نهائيا على 3 مشروعات قوانين.. ملخص جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري

ياسمين فواز 12:52 ص, الأثنين, 28 مارس 22

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون العمل الأهلي الأسبوع الجاري (مستند)

ياسمين فواز 12:05 ص, الأثنين, 28 مارس 22