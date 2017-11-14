مارتيل الأمريكية تطرح أول باربي محجبة في الأسواق

بي بي سي تعتزم شركة مارتيل الأمريكية طرح أول دمية من ماركة "باربي" الشهيرة مرتدية الحجاب. وقد صُنعت الدمية المحجبة تكريما لأول لاعبة أمريكية شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 مرتدية حجابا. وكانت اللاعبة ابتهاج محمد حصلت على الميدالية البرونزية في لعبة المبارزة بالسيف للسيدات

بي بي سي



تعتزم شركة مارتيل الأمريكية طرح أول دمية من ماركة “باربي” الشهيرة مرتدية الحجاب.

وقد صُنعت الدمية المحجبة تكريما لأول لاعبة أمريكية شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 مرتدية حجابا.

وكانت اللاعبة ابتهاج محمد حصلت على الميدالية البرونزية في لعبة المبارزة بالسيف للسيدات في أولمبياد ريو العام الماضي.

وقالت محمد تعليقا على الدمية الجديدة “حلم الطفولة أصبح حقيقة”.

وقد تعرضت شركة ماتيل، التي تصنع دمى باربي إلى انتقادات في الماضي لجعلها هذه الدمى نحيفة بشكل مبالغ فيه وغير واقعي، فضلا عما يراه البعض إضفاء طابع جنسي عليها.

وتقول الشركة إنها تخطط لإطلاق عدد من الشخصيات الجديدة خلال العام المقبل تستمد أشكالها من نساء مُبدعات مُلهمات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكرم فيها شركة ماتيل رياضية أمريكية، إذ سبق أن صنعت دمية للاعبة الجمباز السوداء، غابي دوغلاس، التي فازت في دورة لندن الأولمبية في عام 2012