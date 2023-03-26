«ماراديف» تعلن الاتفاق على شروط صفقة استحواذ «الجهاز السعودية» على شركتها التابعة «فالنتاين»

وقعت شركة مارادايف للخدمات الملاحية والبترولية، ماريدايف، مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة السعودية وذلك في إطار مفاوضات استحواذ شركة الجهاز القابضة السعودية على “فالنتاين ماريتايم” المملوكة بالكامل لماراديف.

وتحدد مذكرة التفاهم بين الجانبين الشروط المبدئية، ومنها منح الشركة السعودية حق شراء بعض الوحدات البحرية.

وكذلك الاستحواذ على حصة أسهم شركة “فالنتاين ماريتايم “المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية والبالغة 60%.

و تحصل شركة فالنتين على 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشركة السعودية التابعة لها.

وتتضمن مذكرة التفاهم حصول “فالنتاين” على تسهيل مالي بقيمة 15 مليون دولار لمدة 9 أشهر ، نظير سداد الالتزامات الأخرى على شركة فالنتين ماريتايم أو الشركات التابعة لها مشروطا باتمام صفقة بيع الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم الشركة التابعة لها بالسعودية.

وأضافت مارادايف أن ذلك مقابل تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة والمتعلقة بالوحدات البحرية المشتراه بعد الاتفاق على مبلغ التسوية النهائي مع البنوك.

وكذلك سداد بعض الالتزامات الأخرى التي تم تحديد كامل قيمتها بنحو 28.5 مليون دولار.

واكدت ماراديف أن إتمام الصفقة من عدمه متوقف على استيفاء كافة الشروط القانونية والموافقات الداخلية والخارجية وموافقات الجهات الإدارية ذات الصلة.