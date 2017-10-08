ماذا يهدف المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامى؟

أمنية إبراهيم:قرر البنك المركزى المصرى، منتصف الأسبوع الماضى، إعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى المقرر على البنوك، لمعدلاته السابقة %14، بدلاً من %10 حاليًا، اعتباراً من 10 أكتوبر الجارى، ما طرح العديد من التساؤلات بشأن الهدف من القرار فى الوقت الراهن، فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك بعد تحرير س

أمنية إبراهيم:

قرر البنك المركزى المصرى، منتصف الأسبوع الماضى، إعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى المقرر على البنوك، لمعدلاته السابقة %14، بدلاً من %10 حاليًا، اعتباراً من 10 أكتوبر الجارى، ما طرح العديد من التساؤلات بشأن الهدف من القرار فى الوقت الراهن، فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع العائد على الإقراض لمستويات تعوق تدفق القروض بشكل ملحوظ، لا سيما للقطاع الخاص.

“المال” طرحت التساؤل على عدد من خبراء القطاع المصرفى، ومحللى الاقتصاد، وقالوا إن هناك عدة أهداف تكمن وراء القرار فى المرحلة الراهنة، أهمها اطمئنان البنك المركزى لفعالية أدواته فى تحقيق الاستقرار بالسوق، وتقليص معدلات السيولة لدى البنوك، لضمان تحقيق مستهدفات التضخم عبر آلية أخرى غير رفع أسعار الفائدة.

قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن الهدف الرئيسى للجوء البنك المركزى لاستخدام نسبة الاحتياطى الإلزامى، فى المرحلة الراهنة، الاطمئنان لوجود أداة أخرى فعالة فى تحجيم التضخم وسحب السيولة من السوق، إلى جانب آلية الفائدة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سواء نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل تبدأ مرحلة خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزى، ولا بد أن يكون هناك أداة أخرى لسحب السيولة، لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، دون الحاجة إلى ترك الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأضافت أن زيادة نسبة الاحتياطى القانونى، تلقى بظلالها على البنوك فى اتجاه صافى هامش الفائدة، وتكلفة الأموال لديها، ما يدفعها للتحرك فى اتجاهين، الأول خفض الفائدة على الأوعية الادخارية والودائع لديها، لضبط تكلفة الأموال، بعد أن فقدت العائد على %4 من ودائعها، كانت توظفها فى أذون الخزانة، والاستفادة من العائد عليها.

أما الاتجاه الثانى رفع أسعار الفائدة المطلوبة فى عطاءات أذون الخزانة، ما حدث كأول رد فعل من البنوك، فى عطاء وزراة المالية الأربعاء الماضى، الذى شهد فيه العائد على الأذون ارتفاعاً.

فيما استبعدت إقدام البنوك لرفع أسعار الفائدة على القروض لتمرير زيادة تكلفة الأموال، لا سيما أن معدلات منح الائتمان والإقراض تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، إلى مستوى %19.75، وأن أغلب الائتمان بالسوق فى الفترة الأخيرة تسهيلات لتمويل دورة رأس المال العامل، فى المقابل هناك عزوف شبه تام فى الطلب على الائتمان لتمويل الوسعا الرأسماليةن لتدشين خطوط إنتاج جديدة.

وأكدت أن هناك صعوبة تمرير زيادة تكلفة الأموال على القروض، بأى شكل من الأشكال فى ظل الفائدة المرتفعة بالأساس على القروض، سواء للشركات أو الأفراد (القروض الاستهلاكية)، إذ يعانى سوق الائتمان من ركود فعلى، ولن يتحمل أى زيادات جديدة فى أسعار العائد.

ويعد الإحتياطى الإلزامى أو القانونى، أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن %14 من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 أعوام فأكثر- لصالح البنك المركزى دون عائد.

ولهذا السبب فإن رفع هذه النسبه يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.

يشار إلى أن نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع ظلت مستقرة عند مستوى %14 فى الفترة بين 2001 – 2012، ليبدأ البنك المركزى خفضها تدريجياً إبان ثورة يناير لمساعدة البنوك على مجابهة تداعيات السوق ومتطلبات السيولة.

وقال البنك المركزى فى بيانه أن البنوك أصبحت تمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكس بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى من المناسب إعادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة %14.

قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن الهدف وراء رفع نسبة الاحتياطى القانونى، وعودته لمعدلاته السابقة %14، ضبط إيقاع السوق من عدة نواحى، أهمها سحب وتقليص معدلات السيولة المرتفعة لدى عدد كبير من البنوك.

وأوضح أن بعض البنوك لديها فوائض سيولة كبيرة، وأنها تمكنت من تحقيق عوائد جيدة طوال الأعوام الماضية، بفضل خفض نسبة الاحتياطى القانونى إلى %10، وحان الوقت أن تتعاون لتطبيق القرار، ومساعدة البنك المركزى على النجاح فى تحقيق أهدافه لتقليل السيولة، وتحجيم التضخم دون اللجوء لرفع أسعار فائدة القروض، أو خفض عائد الودائع والحسابات لديها.

وبشأن رد فعل السوق، وارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة فى أول عطاء لوزارة المالية بعد قرار زيادة الاحتياطى الإلزامى، قال إن الزيادة فى العطاء الأخير ليست بالضرورة أن تكون وجه عام خلال الفترة المقبلة، لتعويض فارق تكلفة الأموال لدى البنوك، لا سيما أن العائد على أدوات الدين تراجع بصورة ملحوظة فى الأسابيع الأخيرة، ووارد أن يعاود الارتفاع نسبياً فى عطاء أو عدة عطاءات بحسب الإقبال.

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ارتفاع الاحتياطى الإلزامى يدفع البنوك إلى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل حتى عام، الأمر الذى يرفع فى المقابل الطلب على الشهادات الثلاثية ذات العائد المرتفع.

وتابع، أن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى يأتى فى إطار مزاولة واستخدام البنك المركزى لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، عبر أداه غير رفع الفائدة، إنما عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى، وهذا اتجاه جيد، لا سيما أن الأرقام تشير إلى أن هناك تحسن فى معدلات السيولة، ونمو الودائع، وكذا تحسن معدلات ربحية البنوك.

وأوضح «عبد العال» أن الاحتياطى الإلزامى أو القانونى يمثل نسبة من ودائع العملاء تودعها البنوك لدى البنك المركزى، دون أن تحصل على عائد مقابلها، لذا فإن رفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة، ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة فى الأصل تودعها البنوك لدى المركزى لضمان سلامة البنوك، حال ما واجهت أى مخاطر سيولة.

وتوقع أن يشجع قرار زيادة الاحتياطى القانونى البنوك على زيادة تدفق الائتمان لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى نطاق مبادرة المركزى لكونها معفاة من نسب الاحتياطى الإلزامى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تعتبر القاطرة التى سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة.

وقال إن حصيلة تلك النسبة تدعم إمكانات المركزى فى تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة، التى يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزى، فى استهداف التضخم، مؤكداً أن سلسلة قرارات «المركزى» المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطى الإلزامى، تستهدف فى النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.

يشار إلى أن احتساب نسبة الأحتياطى القانونى عبر التزام البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل، باستثناء أرصدة شهادات الادخار مدة 3 أعوام فأكثر، وتقوم بحساب نسبة الاحتياطى وفقاً للمعادلة التالية: «متوسط رصيد الودائع بالجنيه دون الشهادات مضروبًا فى 14 ومقسومًا على 100».

مثال ذلك «نفترض أن أحد البنوك لديه متوسط أرصدة ودائع 100 مليون جنيه خلال أسبوعين فإن نسبة الاحتياطى الإلزامى تكون 100,000,000 * 14/100 = 14.000.000 وبالتالى فعلى البنك أن يودع لدى المركزى 14 مليون جنيه لمدة يوم واحد، ولأن البنوك من الممكن ألا يمكنها من توفير الرصيد دفعة واحدة، فإنها تلجأ لتوزيعه على مدى الـ 14 يوما، وتقوم فى الغالب بايداع الجزء الأكبر منه فى الأيام الأولى حتى يتحقق لها الفائض الذى يمكنها من توظيفه فى نهاية مدة الـ 14 يومًا.