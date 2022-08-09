ماذا ينتظر النقاد من محمد رمضان بعد عودته للسينما بـ«عالزيرو»

يعود بعد غياب 3 سنوات عن شاشة السينما النجم محمد رمضان مرة ثانية بفيلم سينمائي جديد ” عالزيرو” مع المخرج ماندو العدل منذ تقديمه آخر أفلامه السينمائية ” الكنز2″ عام 2019 مع المخرج شريف عرفة.

برغم أن رمضان يتعرض لهجوم شديد وانتقادات مستمرة على السوشيال ميديا بسبب تصرفاته التي تستفز الكثيرين أحيانا كثيرة وكان آخرها التقاطه صور مع فتاة في ميكوناس باليونان وعرف بعد ذلك أنها فتاة إسرائيلية فقامت الدنيا عليه اليومين الماضيين ، إضافة لأزمة الطيار الذي توفي بعد ما فعله رمضان معه والتي أثارت ضجة واسعة لفترة طويلة.

محمد نبيل : عليه الفترة القادمة أن يقدم أعمالا فنية تقربه أكثر من الجمهور

أوضح الناقد الفني محمد نبيل أن لديه تحفظا كبيرا على نقابة الممثلين حينما ظهر محمد رمضان مع مغن إسرائيلي في دبي منذ سنوات وتم إعلان التحقيق معه ووقفه عن العمل لحين ذلك وانتهى الأمر بعدم اتخاذ قرار ضده في أي شىء ، لذلك حينما تكرر الأمر مع فتاة إسرائيلية مؤخرا لم تتحرك النقابة ساكنا أبدا .

وأكد أن رمضان قدم خلال السنين الماضية أغنيات كثيرة وحفلات غنائية فهو يركز ما بين الدراما والأغاني خلال السنين الأخيرة وذلك سبب ابتعاده عن السينما هذه السنوات.

وأشار إلى أن الجمهور قادر على الفصل بين ما يقدمه ويتعرض بسببه لانتقادات وهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وبين فيلمه السينمائي الجديد عالزيرو .

ونوه بأن محمد رمضان أزمته الحقيقية حينما يتحدث في الإعلام يدلي بتصريحات غير موفقة أو يحب وضع نفسه في صورة الشخص الفيلسوف.

وأوضح نبيل أيضا أن عليه الفترة القادمة أن يقدم أعمالا فنية تقربه أكثر من الجمهور مثلما كان يقدم سابقا في السينما كفيلم أحكي يا شهر زارد مع المخرج القدير يسري نصر الله ، لكنه للأسف تبرأ منه لاحتوائه مشاهد جريئة في أحد لقاءاته الغعلامية وذلك خطأ منه برغم أن رمضان يعتبر أكثر أبناء جيله الفني موهبة.

ماجدة خير الله : رمضان يملك جمهورا كبيرا برغم هذا الهجوم المستمر عليه

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن الجمهور الذي يذهب لمشاهدة السينما لن يهتم بما يتعرض له محمد رمضان من انتقادات أو هجوم قاس خلال السنين الماضية.

وأكدت أن رمضان يملك جمهورا كبيرا برغم هذا الهجوم المستمر عليه ، ولو قدم فيلما سينمائيا تتوافر فيه عناصر الجذب للمشاهدين سيحقق نجاحا كبيرا مثل أفلام كثيرة قدمها حققت إيرادات كبيرة.

وتنوه خير الله بأن وجود نيلي كريم مع محمد رمضان في الفيلم الجديد لن كيون هو العنصر المساعد في نجاحه ، حيث إنها لا تعتبر نجمة سينمائية كبيرة مثل الدراما التليفزيونية ، لذلك محمد رمضان هو الذي سيباع باسمه فليم عالزيرو برغم موهبة نيلي كريم القوية.