ماذا يقدم مجمع خدمات المصدرين الذي افتتحه قابيل بأكتوبر؟

محمد ريحان:افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم في زيارة تفقدية لمدينة السادس من أكتوبر، أول مجمع لخدمات المصدرين والمقر الجديد لهيئة التنمية الصناعية وافتتاح وتفقد بعض المصانع بالمدينة ومنطقة بولاريس الصناعية.وفي مستهل زيارته للمدينة افتتح الوزير أول مجمع لخدمات المصدرين ا

محمد ريحان:

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم في زيارة تفقدية لمدينة السادس من أكتوبر، أول مجمع لخدمات المصدرين والمقر الجديد لهيئة التنمية الصناعية وافتتاح وتفقد بعض المصانع بالمدينة ومنطقة بولاريس الصناعية.

وفي مستهل زيارته للمدينة افتتح الوزير أول مجمع لخدمات المصدرين التابع لهيئة تنمية الصادرات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار سعي الوزارة لتهيئة المناخ لمساعدة الشركات المصدرة علي نفاذ منتجاتهم إلي الأسواق الخارجية من خلال إتاحة كافة الخدمات لتسهيل عملية التصدير.

وقال الوزير إن المجمع يهدف إلى تقديم حزم متكاملة من الخدمات التصديرية للمنشآت الصناعية تشمل استشارات الأسواق والخدمات التدريبية والحلول التمويلية والدعم الفني، إضافة إلى الترويج والتسويق من خلال تواجد عدد من الجهات المعنية بالتصدير في مكانٍ واحد، لافتا إلى أن المجمع يقدم خدمات هيئة المواصفات والجودة وجمعية المصدريين المصريين (إكسبولينك) والمصرف المتحد وجمعية مستثمري 6 أكتوبر ومبادرة “يلا نصدر” بالإضافة إلى مركز تدريب التجارة الخارجية ومكتب لتلقي شكاوي المصدريين، ومن المقرر اتاحة الفرصة امام كافة الجهات المعنية بالتصدير للاشتراك والتواجد بالمجمع خلال الفترة القادمة.

وأضاف قابيل أن المجمع يستهدف أيضا توسيع القاعدة التصديرية ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصادرات وتنمية المصدرين الحاليين بما يكفل استدامة الانشطة التصديرية والنفاذ إلي أسواق جديدة وتنويع الصادرات المصرية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق التجربة لتمتد بشكل إقليمي إلي مختلف التجمعات والمناطق الصناعية الرئيسية للوصول إلي المصدرين والعمل بالقرب من أماكن عملهم لتهيئة مناخ مناسب وتوفير احتياجاتهم التنموية.

وأوضح الوزير أن المجمع يعتمد على التعاون بين مختلف الجهات من القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمات المتعلقة بتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر نظراً لأهميتها النسبية في البنيان الصناعي المتطور فهي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر ويعمل بها أكثر من 1700 منشأة وتبلغ صادراتها 2.5 مليار دولار سنويا أي ما يمثل حوالي 12% من الصادرت المصرية هذا فضلا عن احتوائها علي تجمعات صناعية متخصصة في مجال الصناعات الكيماوية، النسيجية، الغذائية والصناعات الهندسية.

وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن المجمع يقدم الخدمات الرئيسية لهيئة تنمية الصادرات شاملة اتاحة المعلومات وبيانات التجارة الخارجية والاسواق المحتملة والمنتجات الواعدة و المستهدفة للتصدير والمشترين مع إمكانية الطرح الذكي والمتطور لإمكانيات الشركات التصديرية من خلال نشر الصفحات الخاصة للشركات علي بوابة الصادرات المصرية لتسهيل الربط بين الشركات المصرية والمستوردين الأجانب والترويج عالميا للمنتجات المصرية.

وأشارت إلى أن المجمع يقدم أيضا الخدمات الرامية الي خلق جيل جديد من المصدرين والتي تشمل قياس جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير وتحديد الاحتياجات الفنية والتدريبية اللازمة إلى جانب تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية في كافة المجالات المتعلقة بالعملية التصديرية حيث تمتد خدمات المجمع الي تنمية المصدرين الحاليين من خلال اعداد استراتيجيات وخطط النفاذ لأسواق جديدة والربط مع الاسواق الخارجية لتوفيق الاعمال مع المكاتب التجارية والمراكز اللوجستية وتوفير المعلومات الخاصة بالنقل والشحن وتوفير الحلول التمويلية والأنشطة الترويجية.

وأوضحت أن جمعية المصدريين المصريين (إكسبولينك) ستقدم خدمات المعلومات والدراسات التسويقية بالاضافة إلى إعداد المواد الدعائية والترويجية وفرص المشاركة في المراكز اللوجيستية والانشطة الترويجية كما يقوم المصرف المتحد بتقديم الاستشارات والخدمات البنكية الى جانب البرامج التدريبية المتخصصة في آليات الدفع والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية لافتةً الى أن هيئة المواصفات والجودة ستقوم بتقديم برامج تدريبية في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة والمعايرات الصناعية واتاحة المواصفات المصرية للشركات، كما تتيح مبادرة “يلا نصدر” خدمات التسويق من خلال أول سوق اليكتروني للصادرات المصرية يهدف إلى مساعدة المنشآت في تسويق منتجاتها إلى الاسواق الخارجية.

وأضافت الشوربجى أن إنشاء اول مجمع لخدمات المصدرين متضمناً مختلف الجهات المعنية بالعملية التصديرية تحت سقف واحد يعتبر تجربة هي الأولى من نوعها حيث من المتوقع ان يسهم هذا المجمع في رفع الوعي التصديري للشركات وزيادة عدد المصدرين بمنطقة السادس من اكتوبر بـنسبة 20% هذا الي جانب تنويع واستهداف اسواق جديدة للشركات المصدرة.

وافتتح الوزير التوسعات الجديدة بمصنع (اكوا كيارا إيجبت) لإنتاج وتجميع أجهزة معالجة المياه بمجمع cpc بمدينة السادس من أكتوبر باجمالى استثمارات 150 مليون جنيه ويحقق مبيعات سنوية تصل قيمتها إلى 160 مليون جنيه ويعمل به 500 عامل، ويستهدف تخصيص 50% من الانتاج للتصدير.

وتفقد مصنع الشركة العالمية لصناعة التكييف والاجهزة الكهربائية (يونيون اير جروب) المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بإستثمار مصري سعودى مشترك يصل إلى مليار و 40 مليون جنيه مصري ويحقق مبيعات مليار و950 مليون جنيه ويتم تصدير منتجات بما قيمته 45 مليون دولار سنويا ويعمل به 5000 عامل هذا وتضم مجموعة يونيون إير 14 شركة 7 صناعية و7 تجارية علاوة على عدد من الشركات ومكاتب التمثيل الموجودة بالخارج وعددها 3 مكاتب.

وأكد قابيل أن النجاح الملموس الذى حققته شركة يونيون إير هو نتاج لشراكة ناجحة مع مركز تحديث الصناعة منذ عام 2005 حيث تم تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب من قبل المركز للمجموعة وتم عمل دراسة تحليلة لوضع المصنع ووضع خطة أسهمت فى تحسين عمليات الإنتاج والجودة ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتخفيض التكاليف.

وأشار إلى أن المركز قد قام بوضع وتنفيذ خطة لتطوير مجموعة شركات يونيون أير المتخصصة في تصنيع الاجهزة المنزلية وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية المصرية الكبرى بهدف القضاء على الفواقد وتقليل المخزون وتطوير عملية التخطيط والاسراع بالعملية الانتاجية خلال مراحل التصنيع عن طريق مشروع التصنيع الرشيق حيث تم مساعدة مجموعة شركات يونيون أير فى تحسين نظام عمليات الانتاج بالإضافة الي الجودة من أجل رفع الانتاجية والكفاءة وترشيد النفقات، حيث عمل المركز علي تنظيم بيئة العمل وتغيير الثقافة المؤسسيه بما يتوافق مع فلسفة التصنيع. وقد شمل البرنامج تدريب العاملين بالشركة على آليات واساليب حل المشكلات والقضاء على تأثير الفواقد مما يؤدي الي تحسين الأداء العام والجودة وكذلك تطبيق مفاهيم التغييرالسريع للمنتجات ومرونة تغيير اوامر التشغيل.

كما افتتح الوزير المقر الجديد لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا أن افتتاح هذا الفرع يأتى ضمن خطة تطوير فروع الهيئة المنتشرة فى كافة انحاء مصر والتى يصل عددها الى 22 فرع منها 9 مراكز اقليمية تخدم العديد من المحافظات، لافتاً الى انه من المخطط انشاء 7 فروع اخرى جديدة خلال العام المقبل.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان هذا الفرع سيخدم مدينة السادس من اكتوبر وكذا عدد من المحافظات المجاورة ومنها الفيوم، مشيراً الى انه جارى تطوير وتأهيل كافة الفروع التابعة للهيئة وتزويدها بكوادر فنية مدربة لتسهيل عملية حصول المستثمر على خدمات الهيئة دون الحاجة الى زيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة.

وخلال تفقده لمنطقة بولاريس الصناعية ، التقى الوزير تونش أوزكان رئيس مجلس ادارة مجموعة بولاريس الى جانب المهندس نهاد رجب – رئيس مجلس إدارة مجموعة سياك وبندر الزامل – عضو مجلس إدارة مجموعة بولاريس حيث استمع الوزير الى شرح حول الامكانات التصنيعية داخل المنطقة.

ولفت الوزير إلي أن مجموعة بولاريس تمثل احد اهم النماذج الناجحة للمطور الصناعى فى مصر حيث نجحت المجموعة فى تطوير 3.1 مليون متر مربع تضم اكثر من 80 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية، وباستثمارات ناهزت الـ 20 مليار جنيه واتاحت حوالى 35 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكداً أن البنية التحتية المتطورة والادارة الاحترافية للمنطقة قد ساهمت فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة الى مصر خلال المرحلة الماضية.

وأشاد قابيل بجهود مجموعة بولاريس فى جعل المنطقة احد المناطق الصناعية الصديقة للبيئة من خلال الزام المصانع بالمنطقة بتقليل اثار التلوث من المصانع وفق نظام معتمد من وزارة البيئة.

ومن جانبه أعرب تونش اوزكان عن ثقته في الاقتصاد المصرى والجهود المبزولة لتحقيق افضل النتائج والحرص على استمرار الاستثمار في التطوير الصناعى على غرار ما نجحت فيه الشركة في مشاريعها المنفذة، لافتاً فى هذا الصدد الى عزم مجموعة بولاريس طرح مشروعها الجديد لإتاحة الوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر (بوصلة) خلال شهر نوفمبر من العام الجارى، والذى يأتي تماشياً مع اتجاه الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة العمل المناسبة والدعم الفني اللازم تجاة تلك المشروعات.

وقام قابيل خلال زيارته لمنطقة بولاريس بتفقد مصنع شركة ايديتا للصناعات الغذائية والذى يعمل فى مجال انتاج المخبوزات والكيك والبسكويت باستثمار مصرى اجنبى يصل الى 1.5 مليار جنيه ويحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه وتصل قيمة صادراته الى 10 مليون دولار سنوياً ويتيح 3 ألاف فرصة عمل.

ورافق الوزير خلال زيارته لمدينة السادس من اكتوبر المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية بالوزارة والاستاذة/ شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة مركز تنمية الصادرات.