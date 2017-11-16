ماذا يفعل محافظ مطروح فى الإمارات؟

مناقشة إقامة ميناء بحرى للركاب وآخر تجارى.. وإنشاء منطقة استثمارية بجرجوب بمركز النجيلة وفد من ممثلي ميناء دبي يزور موقع تنمية غرب مصر فى ديسمبر معتز محمود بدأ اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، زيارة منذ عدة أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة يسعى خلالها للترويج لبعض المشروعات الأس

مناقشة إقامة ميناء بحرى للركاب وآخر تجارى.. وإنشاء منطقة استثمارية بجرجوب بمركز النجيلة

وفد من ممثلي ميناء دبي يزور موقع تنمية غرب مصر فى ديسمبر





معتز محمود





بدأ اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، زيارة منذ عدة أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة يسعى خلالها للترويج لبعض المشروعات الأستثمارية المقرر إقامتها “مشروعات تنمية غرب مصر”.

وتأتى زيارة زيارة المحافظ لدولة الإمارات عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى إطار متابعة خطة الحكومة لتنمية إقليم غرب مصر،والتي تستهدف إنشاء منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى مقصد سياحي على مدار العام، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

وقالت مصادر مطلعة أن المحافظ عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع عدد من مسؤلي ميناء دبى لمناقشة بعض الخطط حول كيفية تنمية منطقة غرب مصر وعدد من فرص الاستثمار المتاحة بها، وذلك فى آطار تنفيذ سياسة الدولة لاستغلال ما تمتلكهتلك المنطقة مزايا نسبية ومقومات سياحية وصناعية.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، التقى كبار المسؤلين بميناء دبى، في مقدمتهم سهيل البنا نائب الرئيس الاول و المدير العام لهيئة موانى دبى وسعيد حميد الزرى مدير اول بهيئة موانئ دبى، و تم طرح أمكانية تنفيذ العديد من المشروعات السياحية والصناعية الكبرى.

وكشفت المصادر أنه تم مناقشة إقامة ميناء بحرى للركاب وآخر تجارى، وإنشاء منطقة استثمارية بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، بالإضافة لمشروعات أخرى.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يقوم ممثلو ميناء دبي بزيارة ميدانية للمشروع فى ديسمبر المقبل؛ لبحث فرص الاستثمار فيه.

تجدر الإشارة إلى وجود تنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الإسكان حول مقومات مشروع تنمية غرب مصر والذي يقدم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشة متميزة.

ويطمح بعض المسئوليين فى أن يخدم هذا المشروع دول أوروبا والمغرب العربى عبر ربطه بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعوما بمناطق لوجستية تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات وسياحة الكروز مع إقامة مدينة سياحية ترتكز على جمالية الموقع والمناخ وعلى تكامل الانشطة ضمن استراتيجية تطوير هادفة.

ويعول بعض مسئولى المحافظة على هذا المشروع أن يجعل من مطروح مركز اقتصادى يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويساهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كافة القطاعات الاخرى كالسياحة والزراعة والتنمية العمرانية المتكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل ووفره فرص إسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة وخضراء.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد غير المستغلة مع حماية واستغلال الموارد القائمة فى المعمور الحالى من الاستنزاف– التلوث– التأكل وكذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل اقليم بما يتلام مع مقوماتة التنموية والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل.

كان محافظ مطروح قد أكد مؤخرًا أن القطاعات الصناعية المستهدفة فى هذا المشروع هى الصناعات الصغيرة– المتوسطة– التجميعية وبناء وتصليح وإصلاح السفن الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى (تين– زيتون– بلح) والصناعات الكيماوية (البلاستيك– البويات بأنواعها) وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعىة ودباغة الجلود وصناعة الأسماك.

يشار إلى أن زيارة محافظ مطروح لدولة الإمارات العربية ليست الزيارة الأولى، بل قام بعدة زيارات كان أهمها زيارة قبل أنطلاق المؤتمر الأقتصادى لمحافظة مطروح فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر، والذى انعقد فى 24 و25 أكتوبر 2015.

وخلال تلك الزيارة قام ابو زيد بتوقيع مذكرات تفاهم بالأحرف الأولى لمشروعات استثمارية تقدر بنحو 12 مليار موزعة على 10 مشروعات استثمارية وهى 2 مشروع زراعى و4 مشروعات صناعية باستثمارات 5 مليارات جنيه تتضمن إقامة مصنع تعبئة لمياه واستغلال الملح بسيوة و مصنع زيت زيتون وتشمل تلك المشروعات 2 مشروع سياحى.