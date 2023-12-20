ماذا يفعل المستثمرون فى أسهم الشركات الخاسرة بالبورصة المصرية؟

هل تمثل أسهم الشركات الخاسرة بالبورصة المصرية فرصا للاستثمار؟ وهل تخضع لقوى العرض والطلب؟ أم يجب أن يتجنبها المستثمرون حفاظا على أموالهم؟، أسئلة استطلعت «المال» آراء مجموعة من الخبراء حولها.

وعقب الموافقة على تصفية «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» بسبب تجاوز خسائرها %50 من حقوق المساهمين، رصدت «المال» عددا من أسهم الشركات الخاسرة بالسوق، لمعرفة الموقف الملائم الذى يجب أن يتم تبنيه حيال الاستثمار فى هذه الأوراق المالية.

ومنذ إعلان «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» موافقة مساهميها على قرار حلها ووضعها تحت التصفية فى وقت سابق من ديسمبر الجارى، تراجع السهم بنحو %22، إلى مستوى 0.82 جنيه بنهاية تعاملات 17 ديسمبر.

ومن بين أسهم الشركات الخاسرة التى تم رصدها «الصخور العربية للصناعات البلاستيكية»، و»الخليجية الكندية للاستثمار العقاري»، و»ليفت سلاب»، و»صندوق المصريين للاستثمار»، و»فرتيكا للصناعة والتجارة».

قال رئيس شركة سمسرة – فضل عدم ذكر اسمه- إن هذه الشركات ليس لديها أى مقومات للربحية، أو أصول قوية، بينما تعتمد أرباحها – إن وجدت- على أنشطة غير أساسية.

وأوصى المستثمرين بالبعد عن التعامل على هذه الأسهم، ومثيلتها، حفاظا على محافظهم المالية، والسيولة.

وبالنظر إلى القوائم المالية للشركات المذكورة سجلت «الصخور العربية» إيرادات صفرية خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بـ243.9 ألف جنيه الفترة المناظرة، فيما سجل صافى أرباح الشركة خلال هذه الفترة 550.6 ألف جنيه، وخلال أول 9 أشهر من العام الحالى بلغ صافى خسائرها 2.7 مليون.

وارتفع صافى خسارة الخليجية الكندية خلال الربع الثالث من العام الحالى (يوليو- سبتمبر) إلى 322 ألف جنيه، مقارنة مع 235 ألف جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.

وسجلت «المصرية لتطوير صناعة البناء -ليفت سلاب» إيرادات صفرية بالنصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 2.88 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، وزاد صافى خسائرها إلى 1.69 مليون، مقابل 109 آلاف الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجلت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة صافى أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 836 ألف جنيه فقط.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين مذاهب فى هذا الأمر، وإن البعض يستثمر فى السهم طالما توفرت من وجهة نظره فرصة للربح بغض النظر عن وضع الشركة.

وفى الوقت نفسه، لفت فتح الله إلى أنه من الأفضل للمستثمر أن يلتزم بالقوائم المالية للشركة، ويدرسها بشكل جيد، ويستعين بآراء اصحاب الخبرات، ويتتبع الأخبار الجوهرية للشركة أو القطاع بشكل عام.

ويرى فتح الله أن البورصة دائما ما تتطلع للمستقبل، وأن أى أخبار وإن كانت مستقبلية عن شركة أو سهم سريعا ما تترجم إلى استثمارات فى الورقة المالية، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يعزف المستثمرون عن السهم فى حالة خسارة الشركة.

ويتوقع فتح الله حركة إيجابية فى أسهم القطاع العقارى، والاتصالات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية.

ولفت إلى أنه فى حالة استقرار الأمور، وتوقف الحرب فى أوروبا سوف تشهد البورصة مزيدا من الرواج، والمكاسب، مرجحا أن تشهد السوق قمما قياسية جديدة عقب انتهاء إجازات أعياد الميلاد، وتنفيذ التغيير الوزارى المرتقب، وبدء الفترة الرئاسية الجديدة.

ولفت إلى أنه وضع الاقتصاد الكلى يعد أحد العوامل المؤثرة على اختيار المستثمر للورقة المالية، والقطاع الذى تنتمى له.

وترى دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق تزخر بفرص الاستثمار فى قطاعات البنوك، والعقارات، والبتروكيماويات، مع ضرورة التحليل الجيد للقوائم المالية، وتتبع الإيرادات، والأصول التى تمتلكها الشركات.

وكان لأدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية رأى آخر، مؤكدا أن القوى الشرائية هى المحدد للفرص الاستثمارية بالسوق، حيث تظهر فى بعض الأسهم، وتنحسر فى أخرى.

ويقول جمال الدين إن سهم العربية للشحن، رغم خسائرها، والموافقة على تصفيتها شهد طلبا شرائيا، وأن الأسهم التى كان هناك عزوف عنها دخلت دائرة الاهتمام مؤخرا، فى ظل وجود سيولة بالسوق.

وأكد جمال الدين أن جميع قطاعات وأسهم السوق تستهدف صعودا وحركة إيجابية طالما توفرت القوى الشرائية، والسيولة.

وقالت عصمت ياسين، رئيس قطاع تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إنه لايوصى للمستثمرين بالاستثمار فى أسهم شركات خاسرة مثل العربية للشحن، ومثيلتها، ولكن المستثمر الحائز للسهم بالفعل وفى انتظار عملية التصفية للحصول على نصيبه من أصول الشركة فعليه الاستمرار فى السهم لأنه قانونا له الحق فى أصول الشركة.

وأكدت أنه من الأفضل للمستثمرين الابتعاد عن أسهم «القائمة د»، لافتة إلى أن شركات السمسرة تتحفظ على إقراض المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأسهم هذه الشركات.

وأوصت المستثمرين بضرورة تحرى الأسهم صاحبة المراكز المالية القوية، والأرباح، مع الرجوع للخبراء، مؤكدة فى الوقت نفسه أن السيولة هى المحرك الرئيسى للاستثمارات فى السوق.

ولفتت إلى أن هناك عددا من القطاعات الواعدة بالسوق حاليا، والتى تزخر بالفرص الاستثمارية المربحة ومنها البتروكيماويات، العقارات، والأسهم صاحبة الفرص التصديرية.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت نشاطا قويا خلال الأشهر الأخيرة، ما دعم المؤشر الرئيس للسوق EGX30 فى اختراق قمم قياسية جديدة.

وصعد المؤشر بنحو %10 على أساس شهرى فى نوفمبر الماضى، ليغلق الشهر عند مستوى 24735 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنحو %21.9، مغلقا عند 5274 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بحوالى %18.05، مسجلا 7645 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية 14 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.676 مليار جنيه، بارتفاع نسبته %9.16.

وسجلت التداولات 927 مليار جنيه فى نوفمبر، بكمية تداولات 31.856 مليون ورقة مالية، عبر 2771 ألف عملية منفذة، وكانت الغلبة لأدوات الدخل الثابت فى التعاملات بنسبة %88.48، بينما كان نصيب الأسهم %11.52.

فتح الله: البعض يتعامل مع الأوراق المالية طالما توافرت فرص الربح

زيدان: السوق تزخر بقطاعات متنوعة

جمال الدين: القوى الشرائية هى المحددة للفرص

ياسين: الأفضل الابتعاد عن «القائمة د»