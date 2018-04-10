ماذا يعني انخفاض دعم الوقود إلى 89 مليار جنيه في الموازنة الجديدة؟

كتبت مها أبوودنأظهرت معلومات نشرتها وكالة أنباء رويترز من وثيقة حكومية، انخفاض دعم الوقود في الموازنة الجديدة إلى 89 مليار جنيه، مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه كانت مقررة في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.واستنادًا إلى الأرقام المسربة حتى الآن من الموازنة ومقارنتها بأرقام موازنة العام الجاري

كتبت مها أبوودن

أظهرت معلومات نشرتها وكالة أنباء رويترز من وثيقة حكومية، انخفاض دعم الوقود في الموازنة الجديدة إلى 89 مليار جنيه، مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه كانت مقررة في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.

واستنادًا إلى الأرقام المسربة حتى الآن من الموازنة ومقارنتها بأرقام موازنة العام الجاري، فإن الحكومة ستقوم بتحريك أسعار المواد البترولية بشكل يفوق التحريك الذي اجرته الحكومة على أسعار المواد البترولية مطلع العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة نفسها تقر الاستمرار في برنامج ترشيد دعم الوقود ولا تنكره.

وبالعودة الى أرقام موازنة العام الجاري، فقد كانت تكلفة دعم الوقود ستبلغ 150 مليار جنيه، لولا التحريك الذي أقرته الحكومة نهاية يونيو 2017، والذي رفع سعر لتر بنزين 92 بواقع جنيه ونصف دفعة واحدة، كما رفع أسعار باقي أنواع الوقود بقيم وصلت بعضها إلى جنيه، لتوفير نحو 40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود .

نتائج أعمال السنة تنذر بتحريك وشيك خلال أسابيع



وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن تختتم الحكومة نتائج العام المالي الجاري بارتفاع فاتورة دعم الوقود إلى نحو 120 مليار جنيه أو أكثر، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا إلى 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بالمستهدفات التي وضعتها الحكومة في موازنة العام الجاري بنحو 55 دولارًا للبرميل.

وبالنظر إلى ذات الرقم الخاص بنتائج أعمال السنة الحالية، نجد أن هناك احتمالا لإجراء تحريك وشيك على أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، فالتصريحات الحكومية التي تلت ارتفاع أسعار خام برنت في الخارج وتأثيرها على الموازنة كانت تخطط لزيادة فاتورة الدعم إلى 130 مليار جنيه وليس 120 مليارا، ما يعني أن الحكومة ستضطر لتبكير قرار تحريك الأسعار قبل بدء السنة المالية للسيطرة على الفاتورة.

أرقام الموازنة لا تكذب ولا تتجمل



ولتقريب الصورة بشكل أكبر، فلابد من النظر في مستهدفات سعر الدولار وسعر برميل بترول برنت في الموازنة الحالية والموازنة الجديدة، فتستهدف الحكومة ربط سعر الدولار عند 17.5 جنيه، مقارنة بـ16 جنيها في الموازنة الحالية.

كما تستهدف ربط سعر برميل برنت بين 65 الى 67 دولارا للبرميل، مقارنة ب65 دولارا فى الموازنة الحالية ، وهو مايعزز التوقعات بان ارتفاع سعر لتر بنزين 92 سيكون أكبر من التحريك السابق الذى قدر بجنيه ونصف، ما يرفع سعره من 5 جنيهات حاليا الى 7 جنيهات مع تطبيق السعر الجديد.

رفع أسعار الوقود تاريخيا



يشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود مرتين خلال عام مالي واحد في نوفمبر 2016، وفي يونيو 2017 ، سبقتهما مرة واحدة خلال عام 2013، وتاريخيًا لم تمس الحكومة أسعار الوقود قبل ثورة يناير 2011 إلا مرة واحدة خلال آخر 10 سنوات سبقتها ولم تتخطى قيمة الرفع وقتها إلى 40 قرشا.

وليس بعيد من هذه التوقعات، اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالبرنامج المتفق عليه يشمل ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات العامة، بهدف تقليل العجز الكلي، ووضع الدين العام على منحنى نزولي.