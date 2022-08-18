ماذا يحدث في جزيرة الوراق ؟ .. وزير الإسكان يكشف التفاصيل وينفي الإخلاء القسري

كشف وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ، عن تفاصيل الأوضاع داخل جزيرة الوراق ، في ضوء ما يتردد عن قيام الدولة بعمليات إخلاء قسري للسكان من الجزيرة ، ونفى الوزير بشكل قاطع ، في مؤتمر صحفي اليوم ، وجود أي عمليات للإخلاء القسري ، مشددا على أن الدولة تتبع سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية ، والسكنية داخل الجزيرة.

وقال الوزير ، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، ان سياسة الشراء الرضائي هي السياسة المتبعة في كل مشروعات التطوير العمراني التي تجري للمناطق ذات الخطورة الداهمة.

6 ملايين جنيه تعويض عن فدان الأرض الزراعية

ذكر الوزير أن الوزارة تدفع 6 مليون جنيه مقابل تعويض مالك فدان الأرض الزراعية داخل جزيرة الوراق ، مشيرا إلى أنه ما تم سداده من تعويضا مقابل الأراضي الزراعية في جزيرة الوراق بلغ حتى الآن 5 مليارات جنيه.

وقال الوزير :سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية ، احنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه ، بنشتري رضائيا الناس الفدان بـ 6 مليون جنيه.

اكد الوزير أن الدولة كان يجب أن تتدخل في ضوء وجود مشكلة كبيرة وتدهور بيئي يتم على جزيرة الوراق داخل العاصمة ، لافتا إلى أن مساحة الجزيرة تبلغ 1295 فدان ، تشمل أراضي يتم النحر فيها ، وعدد 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرانية.

مبادلة فدان الأرض الزراعية بـ 19 فدان في السادات

وتابع الوزير : كان في المقابل في حلول أخرى ، اللي عايز أراضي زراعي بنتيحله حاجة من اثنين … إما أرض زراعية في مدينة السادات وكان بيتم بنظام المبادلة ، الفدان في جزيرة الوراق بـ 19 فدان في السادات ، 375 ألف قيمة الفدان ، وبعض الاهالي طلبوا هذه الأراضي.

أضاف الجزار : في تعاملنا مع المباني ، وهي مباني بدون ترخيص ، بدأنا نعمل زي ما عملنا في كل المناطق في ماسبيرو ومجرى العيون وروضة السيدة ، بدأنا نعوض الملاك .. هناك 3 انواع من التعويض ، المؤجر ومالك الأرض ومالك الوحدة.

اكد وزير الإسكان أنه يتم تعويض الساكن بشكل اجتماعي أيضا في حال نقله لمكان آخر خارج جزيرة الوراق ، لافتا إلى طرح مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة ، مثل العبور وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة ، وبالفعل تم نقل عدد من مستحقي التعويض داخل جزيرة الوراق إلى تلك الوحدات.

4 آلاف وحدة بديلة داخل الجزيرة للراغبين في البقاء

كشف وزير الإسكان ، الدكتور عاصم الجزار ، عن إجراء قرعة نهاية أغسطس الجاري ، لاهالي منطقة ماسبيرو ، تمهيدا لاستلام وحدات سكنية بديلة ، بالأبراج التي تم تشييدها بالمنطقة ، على كورنيش النيل.

وقال الوزير : واللي مش عايز يسيب المكان ؟ … ده بديل متاح في كل مكان بيتم فيه تطوير … أهل ماسبيرو راجعين … والقرعة بتاعتهم هتتعمل اخر الشهر ده .. علشان الأبراج اللي اتعملت على كورنيش النيل دي بتاعة السكن البديل اللي الناس هترجع اليها… احنا ما بدأناش أي حاجة لسة في تطوير مثلث ماسبيرو.

شدد على أن نفس الآلية يجري اتباعها فيما يخص جزيرة الوراق ، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على بناء وحدات بديلة داخل جزيرة الوراق ، ليتم تسليمها للأهالي الراغبين في البقاء داخل الجزيرة.

وتابع الوزير : علشان نبدأ إعادة تسكين الناس في جزيرة الوراق احنا ماعندناش أراضي هناك وطبعا مش هاجي على الأرض الزراعية اللي بنستحوذ عليها ونبدأ نعمل عليها بناء بدون فكرة تخطيطية ، بعض الناس بتنزل نماذج لمخططات سابقة وبتقول ده اللي هيتعمل ، لما بدأنا نعمل إعادة البناء في الوراق اختارنا منطقة عاجلة 61 فدان هذه منطقة بدأنا نعمل فيها سكن بديل اللي هو 4 آلاف وحدة سكنية.

وتابع : المنطقة دي احنا بالفعل تم نقل ملكية 45 فدان بالشراء الرضائي .. اشتريناهم من الناس ، في مناطق مبني فيها وحدات علشان يبقى فيه تركيز والناس ترجع مطرح ماهي كانت موجودة ، 45 فدان بالواقع تم شرائحهم رضائيا ، المنطقة دي فيها 250 مبنى ، 125 مبنى تم شرائهم رضائيا وتعويض الناس وجاري أعمال البناء ، اللي بيتبني ده هو السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة ، لكن احنا لسة في مرحلة البناء، حتى الآن في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي.

قرارات نزع ملكية

ذكر الوزير أن هناك قرارين لنزع ملكية أراضي صدرا بالفعل ، فيما يخص جزيرة الوراق ، وهي قرارات مرتبطة بالتعدي على أملاك الدولة ، والمنفعة العامة.

وقال الوزير : فيه قرارين نزع ملكية في جزيرة الوراق ودي حاجة خاصة بالدولة ، منهم خط تنظيم النيل 30 متر ملك وزارة الري ، خط تهذيب النيل لما اتعمل في جزيرة الوراق اتضح ان فيه مجموعة كبيرة من المباني داخل خط تهذيب النيل مبنية تقريبا داخل النيل ، وهي أرض ليست من أملاك المواطنين ، برضو الدولة بتعوض المواطن عن المبنى ، كل وحدة وكل غرفة ، وبياخد كمان تعويض اجتماعي مع انه غير مالك للأرض إنما بيتم تعويضه.

وتابع : القرار الثاني بنزع الملكية هو الخاص بتامين محور تحيا مصر علشان شوفنا قبل كدة حوادث حصلت في كوبري السيدة عائشة لما كان فيه بعض الانشطة تحتيه وممكن ده يؤدي لكوارث كبيرة وبالتالي تم التعامل على هذه المساحة 91 فدان ، منها 67 فدان بالفعل تم التعامل معاهم رضائيا.

أضاف : ما يثار أن هناك إخلاء قسري ، الدولة ماعملتش ده في أي من مشروعاتها ، واعتقد ان التجارب اللي احنا عايشينها أثبتت ان مفيش هذا الأسلوب في التعامل ، حجم التعويضا المدفوعة حتى الأن بلغ 6 مليار جنيه للمواطنين.

ذكر الوزير أن هناك من يحاول تأجيج الاحداث داخل جزيرة الوراق ، مشيرا إلى ان هذا الأم لن تجعل الوزارة تحيد عن المسار الذي انتهجته في التعامل مع مثل هذه الملفات.

أضاف وزير الإسكان : بنأكد ان مسار الدولة في المناطق ذات الخطورة الداهمة هو مسار واحد ومحدد ، لأن التجربة مانجحتش إلا لما كانت مكسب للطرفين ، الدولة في إطار حفاظها على البيئة والمخاطر التي قد يتعرض لها الأهالي ، وأيضا المواطن نفسه في إنه يكسب العيش في بيئة آمنة ويهيأ لأولاده حياة أفضل.

لا يوجد مخطط لتطوير الجزيرة حتى الآن

اكد وزير الإسكان ، عدم وجود مخطط لتطوير الجزيرة حتى الآن ، بسبب عدم الانتهاء من عمليات التعويض ونزع الملكية ، مشيرا إلى أن كل ما هو منشور من صور لمخططات سابقة لا تعبر عن المخطط المستقبلي لتطوير الجزيرة ، وإنما هي مخططات تعود لسنوات طويلة سابقة.

وقال وزير الإسكان : كل ده ماهوش حقيقي .. مخططات من 15 عام مثل عين حورس هنقدر نعمل ايه في جزيرة الوراق ؟ انا مقدرش اعمل مشروع دون جدوى اقتصادية ، لو عملت مشروع النهاردة وعملتله دراسة جدوى اقتصادية بعد 5 شهور تبقى الدراسة دي اختلفت ، انما عايزين نتفق على شيء .. ستظل جزيرة الوراق هي الرئة داخل القاهرة ، احنا عايزين نوجد هذه الرئة ولكن برضو مش عايزين نعرض المكان انه ينتهك مرة أخرى او يتم التعدي عليه .

وتابع : عايزين لما نتدخل نحافظ على مبدأ اننا بنشتغل جوة النيل وذات حساسية بيئية ، منطقة قد تكون القاهرة محرومة منها في المناطق الترفيهية والتي تضيف قيمة ، زي ما طورنا ممشى اهل مصر ، احنا جزيرة الوراق ده اللي هيكون مخطط ويتعمل ، ولكن لما يبقى الاتاحة موجودة هيتحط المخطط وفقا للدراسة الاقتصادية المناسبة.

لا وجود لمجتمع عمراني طبقي

نفى وزير الإسكان وجود أي مشروعات عمرانية تستهدف طبقات اجتماعية محددة في مصر ، مشيرا إلى ان أي مشروع يجري تنفيذه لابد أن يمثل ويستهدف مختلف الشرائح المجتمعية بداية من محدودي الدخل.

وقال الوزير : أيا كان فكرنا في تطوير جزيرة الوراق ، لا يمكن أحد يتصور في سبيلها في أي منطقة في أرض مصر تعمل مشروع لفئة واحدة ، مفيش مجتمع عمراني ينجح طبقي ، أيا كانت الطبقة ، لازم المجتمع يكون ممثل فيه كل الشرائح ، وأكبر دليل هو السكن البديل مثل الموجود في ماسبيرو ، هو سكن بديل وليس سكن استثماري ، وانما يتم بشكل يرفع كفاءة المنطقة وفقا لما هو واجب ، شوفنا روضة السيدة ، ومنطقة مجرى العيون.