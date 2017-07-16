ماذا يحدث في جزيرة الوراق؟

- الجزيرة تحت الحصار.. ومعدية وحيدة للانتقالاتسلوى عثمانعقب الاشتباكات التي اندلعت -ظهر اليوم الأحد- بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق، أثناء محاولة إزالة التعديات على بعض المناطق هناك، ما أسفر عن وفاة المواطن سيد الطفشان، مع أنباء عن وفاة آخر ووقوع العديد من الإصابات، أوقفت قوات الأمن جميع المعديا

– الجزيرة تحت الحصار.. ومعدية وحيدة للانتقالات





سلوى عثمان

عقب الاشتباكات التي اندلعت -ظهر اليوم الأحد- بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق، أثناء محاولة إزالة التعديات على بعض المناطق هناك، ما أسفر عن وفاة المواطن سيد الطفشان، مع أنباء عن وفاة آخر ووقوع العديد من الإصابات، أوقفت قوات الأمن جميع المعديات إلى الجزيرة، فيما عدا “معدية الوراق”، أمام شارع عبدالمنعم رياض، التي تقل المواطنين من الوراق إلى الجزيرة والعكس.

وعند مرسى المعدية من ناحية منطقة الوراق، تجمعت 4 سيارات إسعاف لتقل المصابين من الجزيرة، واحتشدت قوات الأمن بكثافة، وقامت بتأمين مبنى وزارة الري القريب من مرساة المعدية.

كما احتشد العديد من أقارب سكان الجزيرة استعداداً للعبور للاطمئنان على أهاليهم هناك، رغم طلب الأهالي منهم العودة لخطورة الوضع.

كان أهالي جزيرة الوراق قد فوجئوا -اليوم- بحصار الجزيرة من جميع الاتجاهات بمراكب السواحل والجيش وقوات أمن عسكري، وعبر إلى الجزيرة عدد كبير من سيارات المدرعات، في إطار حملة لإزالة المباني المخالفة على النيل، إلا أن الأهالي تضرروا حملة الإزالات إلى أنحاء مختلفة من الجزيرة.

ومع اندلاع الاشتباكات استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، ضد الأهالى وترددت أنباء عن استخدام الخرطوش، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.