ماذا يحدث في المملكة؟

تتابع "المال" عبر هذا الرابط أولاً بأول تطورات الأحداث بالمملكة العربية السعودية، بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان وعضوية عدد من روؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، واحتجاز عدد من الأمراء والمسئولين وخضوعهم للت



تتابع “المال” عبر هذا الرابط أولاً بأول تطورات الأحداث بالمملكة العربية السعودية، بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان وعضوية عدد من روؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، واحتجاز عدد من الأمراء والمسئولين وخضوعهم للتحقيق والاستجواب بتهمة الفساد، وتجميد الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمحتجزين.

وطالت انعكاسات تلك الأحداث أسواق العملة والبورصات بالمنطقة العربية وأخرى أجنبية، خاصة أن أسماء المحتجزين والمتهمين تضمنت عددا من كبار رجال الأعمال لديهم استثمارات ضخمة فى عدة أسواق عربية وأجنبية.

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