ماذا وجد الجيش بمركز إعلامي للإرهابيين؟.. الأبرز في صحف اليوم

المال ـ خاص: استحوذت قضايا الشأن المحلي على عناوين وموضوعات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وجاء في مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية، واستقباله جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، كما اهتمت بمواصلة القوات المسلحة عملياتها في سيناء لمحاربة الإرهاب، بالإ

المال ـ خاص:

استحوذت قضايا الشأن المحلي على عناوين وموضوعات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وجاء في مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية، واستقباله جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، كما اهتمت بمواصلة القوات المسلحة عملياتها في سيناء لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى انفراد وكالة أنباء الشرق الأوسط بحوار مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأبرزت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة من جهود وتضحيات كبيرة في إطار العملية الشاملة الجاري تنفيذها، في مختلف أنحاء الجمهورية لحماية الشعب من الإرهاب والتطرف وتأمين حدود الدولة، وتأكيده أن مهمة الحفاظ على مصر هي مسئولية جميع المصريين، موضحاً أن هناك الكثير من الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها تهدف إلى الدفاع عن مصر وحماية شعبها.

وطالب الرئيس بضرورة الوعى بخطورة ما يحدث من محاولات لهدم الدولة، ولذلك فإن الهدف الأهم هو الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وذلك خلال زيارة أجراها إلى الكلية الحربية فجر أمس، رافقه خلالها الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المُتحدث باِسم الرئاسة قال فيه إن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى للطلبة، وشاركهم في جولة بالدراجات في ضاحية مصر الجديدة، وتناول وجبة الإفطار معهم. وأشاد الرئيس بقدرات الطلاب وكفاءتهم العالية، مطالبا بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم والتحلى بقيم العسكرية المصرية الرفيعة.

وفي سياق آخر، أبرزت الصحف، إعراب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره لما حققته شركة «سيمنز» الألمانية من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكاً هاماً لمصر في التنمية، وإشارته إلى تطلع مصر لتطوير الشراكة القائمة مع «سيمنز» في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها.. لما تمثله شركة «سيمنز» من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة، وذلك خلال استقباله أمس جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هانى عازر.

وفي هذا الصدد نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه «إن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع «سيمنز» في مجال التدريب الفني»، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في هذا المجال أخذاً في الاعتبار خبرتها الناجحة في العمل بالسوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جو كايزر أكد اعتزاز شركة «سيمنز» بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ «سيمنز» سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مشيداً بالشركات المصرية التي تعاونت مع «سيمنز» في مشروعاتها بمصر من حيث الخبرة والكفاءة وسرعة الأداء.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس شركة سيمنز أطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمحطات توليد الكهرباء الثلاث، مؤكداً أن عملية التنفيذ تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأنه سيتم بحلول نهاية يونيو 2018 الانتهاء من توليد 14.4 جيجاوات من المحطات الثلاث.

وحول العمليات العسكرية الموجهة للإرهاب، أبرزت الصحف، ما جاء في البيان العاشر للقوات المسلحة، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن مقاتلي وأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية يواصلون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة «سيناء 2018» لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة الفارة، وقطع خطوط الإمداد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مع إحكام الحصار بمناطق شمال ووسط سيناء، وتأكيد البيان أن ذلك يأتي تزامنا مع قيام عناصر من التشكيلات التعبوية بحماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية للدولة.

وتناولت الصحف ما أسفرت عنه العمليات عن قيام القوات الجوية باستهداف 5 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها تعقب قوات الدهم، وتنفيذ القصف المدفعي لعدد 166 هدفا بقطاعات الدهم بشمال ووسط سيناء .

كما أوضح البيان أنه تم القضاء على 4 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، بالإضافة إلى قيام عناصر من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات الدهم على طرق التحرك بمناطق العمليات، إلى جانب اكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخبأ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة .

واهتمت الصحف بتنويه القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنه تم أيضا ضبط مركز إعلامى للعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، كما تم تدمير 244 وكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وضبط أكثر من 11 طنا من المواد المخدرة، إلى جانب ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و100 دراجة نارية دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والدهم، والقبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما أبرزت الصحف، الحوار الذي انفردت به وكالة أنباء الشرق الأوسط مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد أن مشروع العاصمة «استثماري» ولن يكلف خزينة الدولة مليما واحدا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال 3 أو 4 سنوات، وسيتم الانتهاء من عصب المرحلة الأولى خلال عامين، وإشارته إلى طرح 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا للبيع نهاية مارس المقبل.

وقال عابدين- في حوار أجراه معه الأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن العاصمة الإدارية الجديدة ستضاهي أحدث العواصم في العالم، كما أن مطارها أنشئ على أحدث الأنظمة وسوف تنطلق أولى رحلات الطيران منه قريبا.

وأوضح أن الشركة حصلت على أرض المشروع وهي صحراء وتقوم في الوقت الحالي بإنشاء المرافق العامة به من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإنارة للشوارع ووضع نظام للتحكم في المرور والصرف الصحي والكهرباء بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور.

وأضاف أن الشركة تقوم ببيع هذه الأراضي للمستثمرين ومن متحصلات البيع يتم استكمال إنشاء مراحل المدينة من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الحي الحكومي والمقر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين.

فيما انفردت الأهرام بتأكيد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تأجيل رحلات مصر للطيران إلى موسكو إلى الجدول الصيفي في أبريل، لحين الانتهاء من الاستعدادات الملائمة لتحقيق نسبة امتلاء على الرحلات، خاصة أننا لم نطرح بعد الطائرات للحجوزات مما يستغرق وقتا، حيث إننا ننظم 3 رحلات أسبوعيا، إلا إذا جد جديد ونظمنا رحلات خلال أواخر مارس بمعدل أقل من الثلاث رحلات المجدولة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع شركات سياحة لتنظيم رحلات لروسيا للمشجعين خلال كأس العالم.