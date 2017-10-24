ماذا قال ولي العهد السعودي عن مشروع نيوم الذي سيضم أراضي مصرية وأردنية؟

المال - خاص قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن بلاده عازمة على تنفيذ مدينة استثمارية كبيرة باسم "نيوم"، على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر، تضم أراضي من السعودية ومصر والأردن، على أن تضخ المملكة 500 مليار دولار للانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع خلال 2025.وذكر سلمان، خلال مؤتمر اقتصاد

المال – خاص



قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن بلاده عازمة على تنفيذ مدينة استثمارية كبيرة باسم “نيوم”، على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر، تضم أراضي من السعودية ومصر والأردن، على أن تضخ المملكة 500 مليار دولار للانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع خلال 2025.

وذكر سلمان، خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض تحت اسم مبادرة مستقبل للاستثمار، اليوم، أن المشروع الجديدة سيتم في أرض بكر لا تضم أي سكان، على أن يقوم القطاع الخاص بصياغة الأنظمة والبيئة التشريعية اللازمة لتلك المدينة الجديدة في نموذج هو الأول من نوعه على مستوى العالم، من حيث تولي رجال أعمال صياغة تشريعات بأنفسهم.

ذكر بن سلمان أن المدينة الجديدة ستبدأ من الصفر، وستعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الجديدة من وسائل نقل ومعيشة، وستكون الطائرات بدون طيار إحدى وسائل النقل فيها، وستضم أكبر محطة في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، وأكبر مصنع في العالم لصناعة الروبوتات.

وأضاف أن الوقت يمثل عامل تحدٍ، قائلًا: “نريد أن نصنع شيئًا جديدًا وتخطيطًا ليس موجودًا في العالم حتى الآن.. سنجمع كل الموهوبين والمبدعين من كل أنحاء العالم في تلك المدينة”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومتين المصرية والأردنية حول هذا المشروع حتى الآن، بينما قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن المدينة الجديدة ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة بالقرب من خطوط التجارة البحرية المارة بقناة السويس.