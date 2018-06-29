ماذا قال وزير الدفاع للسيسي في ذكرى 30 يونيو؟

بدور إبراهيمبعث الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو لعام 2018 جاء نصها:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم في

بدور إبراهيم

بعث الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو لعام 2018 جاء نصها:

“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الثلاثين من يونيو بأصدق آيات التهاني مع الذكرى الخامسة لثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار، وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء في سبيل واجبهم المقدس، الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما وطنا حرا آمنا لكل المصريين.

رعاكم الله وأيدكم دومًا بنصره،

وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما أرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.