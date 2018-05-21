ماذا قال النقد الدولى فى مراجعته الأخيرة؟

المال ـ خاص:كشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى، عن تعديلات بالجملة فى تقديرات الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة فى العامين الماضى والحالى، مقارنة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الأصلى الذى وضعته الحكومة، ووافق عليه الصندوق قبل أقل من عامين

المال ـ خاص:

كشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى، عن تعديلات بالجملة فى تقديرات الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة فى العامين الماضى والحالى، مقارنة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الأصلى الذى وضعته الحكومة، ووافق عليه الصندوق قبل أقل من عامين، وعلى أساسه أتاح الأخير قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث 3 سنوات.

وطالت تلك التعديلات مستهدفات النمو والاستثمار الأجنبى المباشر، ورصيد الدين الخارجى، والعجز فى الموازنة خلال العام المالى الجارى، والأعوام التالية.

وفيما قدر برنامج الإصلاح الاقتصادى الأصلى الاحتياجات التمويلية للموازنة بنحو 21،6 مليار دولار فى العام المالى الماضى (2016/2017)، و18،1 مليار العام الجارى، ذكر تقرير المراجعة الثانية، أن تلك الاحتياجات قفزت إلى 30،5 مليار دولار العام الماضى، وستصل إلى 23،6 مليار فى العام المالى الجارى الذى يتبقى منه نحو 5 شهور.

ولم تسلم تقديرات الدين الخارجى لمصر من تعديلات «النقد الدولى»، فبينما قدر برنامج الإصلاح الاقتصادى الأصلى، وصول المديونيات الخارجية إلى 74 مليار دولار العام المالى الجارى، تتراجع إلى 73،5 العام المقبل، ذكر تقرير المراجعة الثانية، أن رصيد الدين الخارجى لمصر، سيسجل 86،9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، ونحو 85،2 مليارا العام المقبل.

وخلال العام المالى الماضى (2016/2017) شهد الدين الخارجى قفزات غير مسبوقة ليصل إلى 79 مليار دولار، بزيادة 23،2 مليار بنسبة %41،6 مقابل العام السابق.

وكشفت أرقام البيان المالى التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل (2018/2019)، عن ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية التى ستلجأ الحكومة إلى اقتراضها سواء من مصادر تمويل داخلية، أو خارجية بنحو81 مليار جنيه، مقارنة باحتياجات العام المالى الجارى (2017/2018).

وحسب البيان التمهيدى الذى نشرته «المالية»، فإن الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الجديد من مصادر محلية، بلغت 511 مليار جنيه، فيما تبلغ الاحتياجات التمويلية من مصادر خارجية نحو 203 مليارات جنيه بمجموع 711 مليارا.

وبمراجعة البيان التحليلى لموازنة العام المالى الجارى (2017/2018)، بلغت الاحتياجات التمويلية خلال العام نحو 633.6 مليار فقط شاملة الاقتراض المحلى والخارجى.