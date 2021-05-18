ماذا قال أعضاء النواب والشيوخ عن مبادرة السيسي لإعمار قطاع غزة؟

والتي تشمل تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار

ثمّن نواب مجلسي الشيوخ والنواب ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصَّص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مؤكدين أنها دليل قاطع على دعم مصر للفلسطينيين والانتصار لحقوق الإنسان الفلسطينى لتجاوز الأزمات التى تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتى عُقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

طارق رضوان : تخصيص السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة انتصار لحقوق الإنسان الفلسطينى

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى باريس عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال النائب طارق رضوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المجتمع الدولى بأسْره أمام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ووجّه النائب طارق رضوان تحية قلبية للأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف فى علاج وإنقاذ الفلسطينيين الذين أصيبوا من الاعتداءات الإسرائيلية داخل مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية، مطالبًا المجتمع الدولى بالمساهمة المالية ل‘عادة إعمار غزة بعد الدمار الذى لحقها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية فى القطاع.

علاء عابد : قرار تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة يؤكد مدى إهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار- تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينيية.

وأشار علاء عابد، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن مصر دائمًا تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها، حيث قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم، وتقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح.

وأكد عابد أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت هي المُدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

ونوه النائب علاء عابد بأن إعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عُقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل قاطع على استمرار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، حيث إن القضية الفلسطينية هي قضية رئيسية ولها الأولوية لدى الشعب المصري والقيادة السياسية.

أيمن محسب: مصر تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية.. وتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة قرار يدعو للفخر

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يومًا تلو الآخر انحيازه للقضايا العربية؛ وفى القلب منها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسى، اليوم، بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة يأتي استمرارًا للجهود والتحركات المصرية لدعم أشقائنا في فلسطين.

وأضاف محسب أن مصر منذ بداية العدوان على فلسطين كان لها العديد من التحركات الدبلوماسية والاتصالات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، كما مثّلت مصر ضغطًا دوليًّا كبيرًا على الكيان الصهيوني بسبب الاعتداءات الأخيرة، موضحًا أن موقف مصر ثابت وسيظل يدعم القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تدرك جيدًا أهمية الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة لأشقائنا في فلسطين، وترى أن هذا الأمر هو الخطوة الأهم في سبيل تحقيق السلام والاستقرار داخل المنطقة.

ولفت محسب إلى أن قرار الرئيس السيسى تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يدعو للفخر والاعتزاز بما تقدمه القيادة السياسية المصرية من جهودٍ لدعم القضية الفلسطينية.

برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي: مصر تستعيد دورها القيادي وتعيد صياغة خريطة جديدة للمنطقة

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، موقف محمود من القيادة السياسية.

وأكد سامي، في تصريحات له، اليوم، أن ما يحدث من قبل القيادة السياسية على المستوى الخارجي يعد إعادة صياغة جديدة لخريطة المنطقة واستعادة مصر لدورها القيادي التي تنازلت عنه لدول أخرى لم تستطع ملء هذا الدور رغم امتلاكها الموارد المالية الهائلة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة لا تتعلق بأمر اقتصادي فقط أو مكسب وخسارة، ولكنه أمر سياسي ودور لا يمكن التخلي عنه، مؤكدًا أن هذه المبادرات هي ما كان يجب القيام به منذ سنوات وعقود مضت، وعندما تخلينا عنه واجهنا صعوبات ومخاطر أمن قومي نحاول الآن تداركها ولو متأخرًا وفي وقت حرِج.

واستطرد: “مصر تعاملت بطريقة ودية في كل علاقاتها الدولية مع كثير من الدول، وآن الأوان لتغيير تلك الإستراتيجية واستخدام أدوات كثيرة تراعي تحقيق المصالح السياسية لمصر طالما لا تتغول على حقوق أحد”.

واختتم تصريحاته بالقول: “كما أن الدعم يجب أن يمتدّ لتبادل ثقافي وفني ورياضي، وليس مع فلسطين فقط، بل مع كل دول المنطقة العريقة مثل ليبيا والعراق وسوريا والأردن”.

ياسر الهضيبى: نفتخر بما تقدمه القيادة السياسية في مصر من دعم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إن مصر دائمًا تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها ولا تألو جهدًا في تقديم كل الدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة خطوة تستحق كل الدعم والتقدير وكذلك الفخر بتحركات القيادة السياسية المصرية في هذا الإطار.

وأضاف الهضيبى أن مصر دأبت على تقديم نموذج يُحتذى به في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على فلسطين إذ تحركت على الصعيد الدولى للضغط على إسرائيل في محاولة منها لوقف العدوان على غزة وكذلك فتحت مستشفياتها لعلاج الجرحى وقدمت حزمة عاجلة من المساعدات لأشقائنا في فلسطين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية في مصر حريصة كل الحرص على تقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية وتبذل جهودًا مضنية من أجل إتمام إقامة الدولة الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. متابعًا: كل الفخر والاعتزاز بما قدمه الرئيس السيسى لصالح واحدة من أهم القضايا العربية على الساحة الدولية.

عبد الرحيم كمال: مبادرة إعادة إعمار غزة تعد مواصلة لدعم المصري المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني

أكد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، يأتي في إطار مواصلة الدعم المصري المعنوي والمادي والإنساني والأخلاقي للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن حلقات متوالية من دعم مصر لأبناء الشعب الفلسطيني ومواجهة ما تتعرض له غزة من تدمير ممنهج لبنيتها الأساسية.

وأضاف كمال أن مصر متفردة بدورها الريادى الذى اعتادت ممارسته فى مختلف القضايا المحورية العربية والإقليمية، فبالأمس القريب لعبت الدور الرئيسى فى رأب الصدع بليبيا، كما كانت الداعم الأول للشعب اللبناني في أزمته الإنسانية والسياسية والتي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن مصر ستظل قلب العروبة النابض والداعم المستمر للشعب الفلسطيني في كفاحه ونضاله من أجل استعادة كل حقوقه المشروعة التي كفلتها له حقائق التاريخ ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات والجهود المصرية سواء بشأن وقف إطلاق النار أو بإطلاق مباردرة إعادة اعمار قطاع غزة تؤكد دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتطبيق القرارات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية وضرورة تحقيق حياة كريمة للشعب الشقيق، داعيًا جميع الدول العربية للمشاركة الجادة في المبادرة المصرية لنصرة الشعب الفلسطينيني.