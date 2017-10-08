ماذا قالت فرانس فوتبول بعد تأهل مصر للمونديال؟

متابعات:أشادت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2018 بروسيا.وكان المنتخب الوطني قد فاز على الكونغو «2-1»، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات البطولة، ليتأهل للمونديال للمرة الأولى خلال 28 عامًا.وقالت «فرانس

متابعات:

أشادت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على الكونغو «2-1»، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات البطولة، ليتأهل للمونديال للمرة الأولى خلال 28 عامًا.

وقالت «فرانس فوتبول»، في تقريرها المعنون بـ«مصر (صلاح) تتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990»: «مصر تأهلت أخيرًا لكأس العالم».

ووصفت الصحيفة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الذي سجل هدفي الفوز على الكونغو، بالبطل، وأطلقت على عصام الحضري لقب الأسطورة.

وسيبلغ «الحضري» عامه الـ45 عندما سيلعب أولى مبارياته في روسيا 2018.

وأضافت «فرانس فوتبول»: «حقق المصريون حلمهم بركلة جزاء أحرزها (صلاح)، لاعب ليفربول الإنجليزي، في الدقائق الأخيرة في المباراة».