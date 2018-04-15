ماذا قالت السفارة الأمريكية عن القطن المصرى؟

■ استبعدت تعافى الجنيه خلال العام الجديد مما يعزز نمو الصادرات ■ الزيادة فى إنتاج الموسم الحالى تؤدى إلى تراجع الاستيراد %5 ■ المصانع المحلية تستهلك نصف الإنتاج وتستفيد من العائد المرتفع للصادرات ■ تراجع العملة المحلية وسياسات تحسين الجودة يشجعان المزارعين على زيادة مساحات المحصول ■ الحكومة تسعى إلى

■ استبعدت تعافى الجنيه خلال العام الجديد مما يعزز نمو الصادرات

■ الزيادة فى إنتاج الموسم الحالى تؤدى إلى تراجع الاستيراد %5

■ المصانع المحلية تستهلك نصف الإنتاج وتستفيد من العائد المرتفع للصادرات

■ تراجع العملة المحلية وسياسات تحسين الجودة يشجعان المزارعين على زيادة مساحات المحصول

■ الحكومة تسعى إلى تجديد مصانعها المتدهورة منذ 30 عاما عبر اتفاق «وارنر»

دعاء حسنى وسمر السيد

توقع تقرير صادر عن الملحق الزراعى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، زيادة صادرات القطن المصرى، لتسجل فى موسم (2019/2018) نحو 250 ألف بالة، بزيادة %14 عن العام السابق (2018/2017) فى ظل ارتفاع الإنتاج المحلى، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن قسم التجارة الخارجية بالقاهرة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، راجع تقديراته بشأن صادرات موسم العام السابق، لتسجل نحو 220 ألف بالة، مقابل 175 ألفا تم تقديرها فى وقت سابق.

ولم يحدد التقرير– المرسل للإدارة الأمريكية فى واشنطن، وحصلت «المال على نسخة منه – مقياسا محددا للبالة، فهى تصل حسب المقاييس العالمية إلى 480 رطلا تساوى 4.8 قنطار، ما يعنى أن حجم الصادرات المصرية من الأقطان فى الموسم المقبل، ستصل لنحو 1.24 مليون قنطار.

وخلص التقرير إلى أن الزيادة فى كميات الصادرات المصرية، تعكس وفرة فى الإنتاج، ستؤدى إلى تراجع الواردات فى الموسم الحالى إلى 500.000 بالة فقط ( نحو 2,4 مليون قنطار) بانخفاض %5 عن موسم 2016/2017، ليستمرهذا الاتجاه الهبوطي فى موسم 2018/2019 لتسجل فيه نحو 420.000 بالة ( نحو 2,058 مليون قنطار)، أى بانخفاض %16 عن الموسم السابق عليه.

زيادة متواصلة فى الإنتاج

وذكرأن إنتاج القطن المصرى سيرتفع مرة أخرى، بعد سنوات من الانخفاض، لافتا إلى أن تراجع قيمة الجنيه، والسياسات الجديدة لتحسين الجودة، تشجع المزارعين على توسيع مساحة القطن.

وأضاف أنه منذ أوائل عام 2017، اتخذت الحكومة خطوات فعالة لحماية صناعة القطن من المزيد من الانخفاض، وتقوم الآن وزارة الزراعة بالإشراف المباشر على جودة بذور القطن، والتعامل مع توزيع البذور، ورفعت السعر الإرشادى للقطن، مشيرا إلى أنه قبل بدء موسم الزراعة لهذا العام، حددت فى 28 فبراير الماضى سعر الصنف طويل التيلة ( إنتاج وجه بحري) الذى أنتج فى دلتا النيل إلى 2700 جنيه لكل قنطار (743.42 دولار للبالة) والقطن إنتاج الوجه القبلي 2500 جنيه لكل قنطار أو 688.35 دولار للبالة.

وقالت إنه مع التحولات فى السياسة وارتفاع الأسعار، من المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة والإنتاجية فى السنوات المقبلة، ليصل إلى 420 ألف بالة ( نحو مليونى قنطار) عام 2018/2019من 300 ألف كانت فى 2017/2018 أى بارتفاع 40%.

وأكد أن معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة،أعلن فى العام الجارى عن خطط لزراعة 1260 هكتارا من القطن فى محافظة المنيا، وهذه المبادرة الجديدة تعتبر جزءا من برنامج الحكومة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، بالتعاون مع ثلاث شركات قطاع خاص، ومن المقرر أن يوفر المعهد بذور صنف قطن جيزة 95 للشركات.

ووقعت الجمعية التعاونية العامة لمنتجى الأقطان، وإحدى الشركات الكبرى لحلج الأقطان أواخر ديسمبر الماضى، أول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية بالمنيا، وتطبيقه على القطن فى الموسم المقبل.

قيود الاستيراد

وقال التقرير إن مستوردى القطن حسب السياسة التجارية، يجب أن يقدموا طلبا للحصول على تصريح استيراد من الإدارة المركزية للحجر الزراعى «CAPQ»، لافتا إلى أن الطلب صالح لمدة عام، مشيرا إلى أن مصر تفرض تعريفة جمركية «صفر» على استيراد القطن الخام، و%5 على استيراد القطن الممشط.

وحسب لوائح إدارة الحجر الزراعى، يجب على المستوردين طلب تصاريح الاستيراد قبل شهرعلى الأقل من الاستيراد، وتحديد ميناء الدخول وتاريخ الوصول من أجل حجز المعدات اللازمة للتبخير، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة التبخير من سلطات الحجر الصحى فى ميناء المنشأ، وأن يكون قد انقضى أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها إلى تاريخ الوصول.

و أضاف أنه إذا تجاوزت فترة الصلاحية ثلاثة أشهر، يجب إعادة الشحنة إلى منشئها، وتكرار التبخير أو إعادة تصدير المنتج إلى وجهة ثالثة.

وأشار إلى أن لوائح استيراد القطن المصرية، تشترط خلو القطن المستورد من البذور الكاملة أو المكسورة أو المواد الأجنبية، حسب المادة 51 من لائحة الحجر الصحى، لافتا إلى أنه عندما يتم العثور على شحنة تحتوى على بذور كاملة أو مكسورة «حتى لو كانت بذرة واحدة « لا يتم الإفراج عنها، ويمكن للمستورد إما تدميرها تحت إشراف الحجر الزراعى، أو إعادة تصديرها إلى جهة أخرى أو بلد المنشأ، وإذا قرر المستورد إعادة التصدير، فسوف يحصل على شهادة من الحجر الزراعى، موجهة إلى المقصد الجديد تتضمن سبب رفض الشحنة.

الأصناف ذات القيمة المضافة

وكشفت عن أن الصادرات المصرية من خيوط القطن، ارتفعت بنحو %44 فى عام 2017 لتصل إلى 44.823 طن، وزادت صادرات النسيج القطنى %28 لتصل إلى 21.783 طنًا، مشيرا إلى أن مبيعات ذلك العام عادت للمعدلات التى حققتها فى عام 2015 عقب الانخفاض غير المعتاد الذى تم فى 2016.

ولفت إلى عدد مصانع النسيج بمصر يبلغ نحو 2525 من بينهم 25 مصنعا مملوكا للحكومة، و2,500 خاص، مضيفا أن الـ 25 شركة المملوكة للحكومة، تتبع للشركة القابضة للغزل والنسيج (HCSWT) ويعمل بها ما يقرب من 65.000 موظف ويمثل حجم إنتاجها حوالى 35 % من إنتاج المنسوجات بالسوق المحلية .

وعلى صعيد الشركات الخاصة، قال التقرير، إنها صغيرة ومتوسطة ويعمل معظمها فى تصنيع الملابس الجاهزة، وتستحوذ على %65 من إنتاج المنسوجات محليا، مشيرا إلى عمل 1.135 مليون عامل فى مصانعها .

ويضيف أنه فى محاولة لتجديد صناعة النسيج، التى تدهورت خلال الثلاثين عاما الماضية، وقعت مصر أواخر 2015 اتفاقا مع شركة « Werner International» ومقرها الولايات المتحدة، وتعتبر استشارية إدارية متخصصة فى صناعات المنسوجات والملابس والأزياء، لإعادة هيكلة الـ25 شركة نسيج مملوكة للدولة، وتابع : « ستقوم تلك الشركة بالتعاون مع استشارى مصرى آخر، بإجراء دراسة حول طرق تطوير وإعادة هيكلة الشركات».

الاستهلاك المحلي

وقال التقريرإنه تماشيا مع التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، نتوقع فى موسم 2018/2019، وصول الاستهلاك المحلى من القطن إلى 620 ألف بالة ( نحو 3 ملايين قنطار)، مشيرا إلى أن الاستهلاك سيصل إلى 590 ألف بالة (2,8 مليون قنطار) فى موسم 2017/2018.

وأضاف أن مصانع الغزل المحلية لا تزال تستفيد من العائد المرتفع لصادرات ذلك القطاع، بعد انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة الطلب العالمى على الذهب الأبيض، لافتا إلى أن تلك المصانع كانت المستهلك الرئيسى للقطن فى عامى 2016/2017؛ واستهلكت نصف الإنتاج المحلى، أو حوالى 27.500 طن مترى.

ولفت إلى أن أغلبية القطن المستهلك محليا من الأصناف قصيرة ومتوسطة التيلة، سواء كانت جيزة 90 و95 التى تزرع بمصر أو المستوردة من اليونان وبوركينا فاسو والسودان، مشيراً إلى أن بعض الغزّالين يستخدمون أصنافًا مصرية وطويلة التيلة فى حين يعتمد البعض الآخر على قطن، «بيما» الأمريكى المستورد.

الواردات من القطن الأمريكى

وأوضح أنه فى عام 2017، ارتفعت صادرات القطن الأمريكى إلى مصر بنسبة %7 عن مستوياتها فى 2016 لتسجل 35.96 مليون دولار، وبلغ حجمها نحو 7157 بالة، مشيرا إلى أن اليونان والولايات المتحدة والسودان وبوركينا فاسو، وبنين، تعتبر أكبر موردى الذهب الأبيض للسوق المحلية، مضيفا أن الولايات المتحدة حلّت محل «بوركينا فاسو» لتصبح ثانى أكبر مورد للسوق فى هذا العام.

وأشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن شحنات القطن التى تم استيرادها من اليونان، سجلت فى 2017 نحو 200.382بالة أى حوالى %39 من إجمالى الشحنات واستحوذت الولايات المتحدة على %21 من الواردات المصرية، وشكلت الشحنات الواردة من السودان وبوركينا فاسو %17 و%13 على التوالى، والباقى من مناشئ مختلفة.

انتعاشة متواصلة للصادرات

وذكر أنه فى 3 نوفمبر 2016، خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه أمام الدولار بعد سنوات من ربطه، وأدى ذلك إلى رفع سعر الدولار من 8.88 إلى 18 جنيها، مضيفا أنه بينما أثر التعويم سلبا على بعض القطاعات، والعديد من المستهلكين؛ فإن الصادرات المصرية قد شهدت ازدهارا.

وأضاف أنه منذ قرار التعويم، تعافى الجنيه بحوالى %3 فقط ولا يتوقع أن يشهد تعزيزًا ملحوظًاً خلال العام المقبل، وفى ظل ظروف الاقتصاد الكلى الحالية، وبالتزامن مع التوسع فى الإنتاج، من المرجح أن تستمر الصادرات فى النمو.

وفى موسم 2018/2017، قدر قسم التجارة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية «FAS Cairo» إجمالى صادرات مصر من القطن عند 220 ألف بالة (نحو 1,078 مليون قنطار)، مشيرا إلى أن الهند وباكستان والصين وتركيا والبرتغال وبنجلاديش، كانت الوجهة الأولى للصادرات، مضيفا أن الهند تعتبر المستورد الرئيسى لأصناف الذهب الأبيض، وتحصل على أكثر من %50 من إجمالى ما يصدر منه.

وأشار إلى أنه حسب الهيئة العامة للتحكيم والاختبار العام «CATGO» ، صدرت مصر للسنة الثانية، أصنافا من القطن قصيرة ومتوسطة الأجل تمت زراعتها فى محافظات الصعيد، ومنذ سبتمبر 2017 حتى أواخر فبراير 2018 سجلت إجمالى التزامات تصديرية 207.289 بالة ( نحو 960 ألف قنطار) من جيزة 90 و95 بما يمثل حوالى 94 % من جميع صادرات القطن المصرية.

وتابع : «شكلت كل من وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية مصدرى الأقطان بالإسكندرية، وأصحاب العلامة التجارية القطنية المصرية، جمعية القطن – مصر» CEA» بغرض تحسين صورة القطن المصرى، من خلال ترخيص شعارها، والذى يهدف إلى المصادقة على صحة القطن المصرى، عبر تحليل الحمض النووى فى محاولة لمنع الاحتيال، وضمان شراء المستهلكين لمنتجات قطنية مصرية حقيقية، ولتحقيق ذلك تم إنشاء نظام مراقبة يغطى كامل سلسلة التوريد الخاصة بها وبتراخيصها».



رئيس اتحاد المصدرين: تقديرات واشنطن غير دقيقة

■ البساطى: عودة قوية إلى الأسواق العالمية بسبب وفرة الإنتاج

علق نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على تقرير السفارة الأمريكية، حول الأقطان المصرية خلال موسم 2019/2018، قائلاً: التقرير صحيح، باستثناء توقعات إنتاج وتصدير إنتاج مصر من القطن لعام 2018، التى قللت السفارة الأمريكية منها قليلاً.

وكشف لـ»المال»، أن صادرات الأقطان المصرية للموسم الجديد 2019/2018 يتوقع أن تصل إلى 1.5 مليون قنطار»ما يعادل 75000 طن» بزيادة %45 عن الموسم الجارى 2018/2017، بدلا من 250 بالة (نحو 1,25 مليون طن) توقعها التقرير.

ويحين توقيت زراعة القطن فى مارس حتى نهاية أبريل رسميا، فيما يلجأ بعض المزارعين لمد زراعته حتى يونيو، ويتسبب عدم التزام البعض بتوقيتات الزراعة فى انخفاض إنتاجية الفدان، فيما يبدأ موسم تسويقه نهاية أغسطس من كل عام، وحتى سبتمبر من العام التالى له.

و أشار «السنتريسى» إلى أن محصول القطن هذا العام، ستبلغ إنتاجتيه قرابة 2.2 مليون قنطار» باعتبار قنطار الشعر 50 كيلو»ما يعادل 440 ألف بالة بزيادة %60 عن الموسم السابق.

وتختلف ترجيحات «السنتريسى» عما أورده تقرير السفارة الأمريكية، والتى قدرت الزيادة المحتملة في إنتاج القطن المصرى بنحو %40 فقط لموسم 2018/2019 ليصل إلى 420 ألف بالة ( نحو مليونى قنطار فقط)، مقارنة بـ 300 ألف لعام 2018/2017.

ويقول أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة وتصدير الأقطان، والرئيس الأسبق للاتحاد، إن زيادة محصول القطن هذا العام، سيجعل المحصول المصرى ينافس بقوة فى الأسواق العالمية، بعد أن تسببت قلة الإنتاج على مدار السنوات الخمس الماضية فى خروج مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين فى هذه السوق.

ويوضح أن محصول 2018 سيلامس 2.2 مليون قنطار، وسيتم تصدير %75 منه، لكنه يرى أن تلك النسبة المتوقع تصديرها لاتزال ضئيلة.

وقال أنه يأخذ على تقرير السفارة الأمريكية، احتسابه مؤشرات الإنتاج والتصدير بالبالة، ولم يذكر أن الأرقام الواردة حسب أوزان البالة العالمية أم المصرية، لافتا إلى أنه يينما تقدر البالة العالمية «بالة =480 رطلا «، فإن أوزانها تختلف فى مصر، وتتراوح بين» 320-217 رطلا» تبعا لعمليات التبخير التى تتم عليها بين الطرق القديمة، والبخارية والحديثة، بينما كان من المهم احتساب كل المؤشرات بالطن أو الرطل، خاصة أنه وحدة قياس عالمية سواء للإنتاج أو التصدير، و يمكن التقييم على أساسها.

وأضاف، أنه من الصعوبة تقييم المؤشرات التى أوردها التقرير بدقة ، فى ظل اعتماد كل الأرقام الواردة به على البالة دون تمييزها.

وقلل «البساطى» من التقديرات التى أوردها التقرير بالتراجع المحتمل لواردات الأقطان خلال الموسم الجديد، بدافع من زيادة الإنتاج المصرى من المحصول عام 2018.

وأوضح أن هناك 3 فئات للغزالين يتبايين استهلاكهم للأقطان، فالمُنتج للغزل الرفيع، يعتمد على الأقطان الطويلة فائقة الطول، والمنتج للغزل السميك يعتمد على الأقطان القصيرة والمتوسطة، وبالتالى لن يقلل استيراده من الأقطان لعدم وجود أقطان شبيهة لها بالسوق المصرية، والفئة الثالثة: وهى الغزال المترنح فى إنتاجه بين السميك والرفيع الذى قد ينتج غزلا نمرة 40، ونمرة 60، والنوع الأخير تتراوح نسبته فى السوق المحلية بين 7 – %8، و يمكنه الاعتماد فى إنتاج الغزول على الأقطان القصيرة والمتوسطة أو استبدالها بالأصناف المصرية الطويلة، لكن حال تساوى سعرها مع سعر المستورد وهذا قلما يحدث.

وبخصوص ما أورده التقرير، عن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول الموردة للأقطان المصرية خلال الموسم الماضى، يؤكد «البساطى» أن هذا سيتغيير خلال الموسم الجديد 2019/2018، لأن موردى الأقطان بالسوق الأمريكية لم يلتزموا كثيرا بتنفيذ تعاقدات وتوقيت تسليمها، كما أن سعر الأقطان لديها مرتفع هذا الموسم، وسيتم تفضيل دول موردة أخرى خلال الموسم الجديد للأقطان.

و أعرب «البساطى» عن رغبته فى تقليل الإجراءات المتشددة فيما يتعلق باستيراد الأقطان، والتى تتطلب إذنا مسبقا للمستورد من أى دولة من قبل وزارة الزراعة، يتم تجديده كل فترة، وإجراءات للتبخير فى ميناءى الشحن والوصول، لافتا إلى ضرورة التقليل من تلك الإجراءات، بما لا يضر القطن المصرى.

وتناول تقرير السفارة الأمريكية ، الإجراءات المطبقة على مستوردى القطن قبل استيراد شحنات من الخارج تفصيلا، والتى تقيد عمليات الاستيراد إلى حد ما، رغم عدم وجود تعريفة جمركية مفروضة على واردات القطن.

وعدد مزايا استيراد الأقطان ومنها أنه الأقل تكلفة فى حلقة استيراد الغزل أو القماش أو الملابس الجاهزة، لأن العالم كله يدعمها ويقدم دعما لمزارعيه، و بالتالى فتحصل عليه مصر بسعر منخفض.

ويتابع أن استيراد السوق المصرية للأقطان لن يؤثر علي تسويق المحصول المصرى الذى يجرى تصدير كميات منه للخارج، واستخدام جزء منه محليا، فمن الضرورى الاستمرار فى عمليات تصديره، لضمان حصول المزارعين على سعر مُجد للقنطار.

ويرى عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن زراعة الأقطان بدأت منذ الشهر الماضى، وبعض المؤشرات تؤكد تحسن وزيادة إنتاجية السوق المصرية من محصول القطن لعام 2018، موضحا أن محافظة مثل الفيوم، بلغ ماتمت زراعته 1.6 ألف فدان من جملة 22.5 ألف فدان مستهدف زراعتها بالمحصول خلال العام الجارى، مقارنة بـ20 ألف فدان مستهدف العام الماضى بالمحافظة، جرى زراعة منهم 8.9 ألف فدان فى الفترة ذاتها للعام الماضى.