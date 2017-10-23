اقتصاد وأسواق

ماذا فعلت سنغافورة لخفض عدد السيارات فى شوارعها؟

ثمن شهادة امتلاك السيارة 41 ألف دولارخالد بدر الدينأعلنت الهيئة السنغافورية للنقل البرى LTA، أنها تعتزم وقف إصدار تراخيص جديدة للسيارات والموتوسيكلات اعتبارا من فبراير المقبل، بسبب ازدحام الشوارع وعدم وجود أى مساحة للتوسع فى شبكة الطرق.وذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة فى سنغافورة صاحبة أغلى مكان
23 أكتوبر، 2017 23 أكتوبر، 2017

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ثمن شهادة امتلاك السيارة 41 ألف دولار

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة السنغافورية للنقل البرى LTA، أنها تعتزم وقف إصدار تراخيص جديدة للسيارات والموتوسيكلات اعتبارا من فبراير المقبل، بسبب ازدحام الشوارع وعدم وجود أى مساحة للتوسع فى شبكة الطرق.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة فى سنغافورة صاحبة أغلى مكان فى العالم لامتلاك سيارة قررت تقليص معدل النمو السنوى للسيارات والموتوسيكلات من 0.25 % حاليا إلى الزيرو بحلول عام 2021 ضمن جهودها الرامية لحل مشاكل ازدحام المرور فى شوارعها وطرقها التى تبلغ مساحتها 12% من إجمالى مساحتها.

وتطالب حكومة سنغافورة من أصحاب السيارات شراء تراخيص يطلق عليها شهادات استحقاق تسمح لمن يحصل عليها بامتلاك السيارة لمدة 10 سنوات فقط ولكن هذه الشهادات عددها محدود وتبيعها الحكومة من خلال مزايدات كل شهر وبلغ سعر الواحدة منها الأسبوع الماضى أكثر من 41 ألفا و 600 دولار سنغافورى.

وتعد مساحة الأرض فى سنغافورة التى لا تزيد مساحتها على مدينة نيويورك سيتى سلعة ثمينة للغاية لدرجة أن الحكومة تريد ضمان تحقيق أقصى إنتاجية من المساحة الباقية ولذلك تستثمر أكثر من  28 مليار دولار سنغافورى ( 21 مليار دولار أمريكى) على مشروعات السكك الحديدية والباصات خلال السنوات الخمس المقبلة.

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