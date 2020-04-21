ماذا فعلت تداعيات «كورونا» بالخطط الاستثمارية والتوسعية للشركات المقيدة؟

طالت تداعيات فيروس كورونا عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والكيانات المنتمية إليها، وهو ما ظهر بوضوح على الخطط التوسعية والاستثمارية لبعض الشركات المُدرجة بالبورصة، والتى تتنوع أنشطتها ما بين الاستهلاكي، والعقاري، والغذائي، والمقاولات والأدوية.

وقال مسؤولون بالشركات لـ»المال»، إن انعكاس تأثير الفيروس على خطط الشركات إما بالتباطؤ فى التنفيذ، أو إعادة النظر فى هذه المخططات المستقبلية وتقييمها مجددا، فى ظل تداعياته على حركة الأسواق داخليا وخارجيا، أو تقييد الحركة الناتجة عن حظر التجول المفروض محليا لمكافحة انتشار عدوى الوباء، أو تباطؤ سير الأعمال الحكومية اللازمة للحصول على التراخيص، أو لحين انتهاء هذه الموجة واستطلاع الوضع الاقتصادى فيما بعد.

وشملت الشركات التى تأثرت خطتها الاستثمارية أو التوسعية، أو اتجهت للتريث فى الاستمرار بها أو إعادة تقييمها: «النساجون الشرقيون، وعبور لاند، والنصر للأعمال المدنية، والشمس للإسكان والتعمير، والنصر للحاصلات الزراعية، الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)».

النساجون الشرقيون

قالت مصادر مُطلعة لـ«المال» إن شركة النساجون الشرقيون تقوم حاليا بإعادة النظر فى خطة توسعاتها للعام الحالى 2020، التى كانت تتراوح قيمتها بين 8 و10 ملايين دولار أمريكي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصادر أن «النساجون» تقوم حاليا بدراسة مدى إمكانية الاستمرار فى تنفيذ الخطة، أو اتخاذ قرار آخر بشأنها، موضحة أن الأمر فى النهاية يتوقف على نتيجة الدراسات التى تجريها الشركة فى الوقت الراهن.

«النساجون» تبحث إمكانية الاستمرار بخطتها

وكانت الشركة أعلنت فى فبراير الماضي، خطة توسعات للعام الجاري، قُدرت تكلفتها المبدئية بين 8 و10 ملايين دولار، توجه لإضافة 3 أنوال وآلة صباغة، و2 ماكينة نجيل صناعي، إضافة 2 ماكينة تعبئة وتغليف.

كانت الشركة قالت فى وقت سابق إن تابعتها «ماك ونيو ماك»، وقعتا مع صندوق تنمية الصادرات اتفاقا للحصول على مستحقات تصديرية بقيمة 229 مليون جنيه، عما تم تصديره حتى 30 يونيو 2019، سيتم ضخها لزيادة الاستثمارات لعمل التوسعات فى مصانع السجاد والموكيت بإضافة وحدات إنتاجية.

وتقول المصادر إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المُستجد، وما خلفته من أوضاع مرتبكة، أجبرت جميع أصحاب الأعمال على إعادة النظر فى مشروعاتهم المزمع تنفيذها مستقبلا.

كانت «النساجون» أنهت العام الماضى بزيادة فى صافى أرباحها المُجمعة بـ %55 لتسجل 855 مليون جنيه، مقارنة بـ550 مليون جنيه العام السابق.

ويبلغ رأس مال الشركة 665 مليون جنيه، بواقع 665 مليون سهم، يتوزع هيكل ملكيتها بين شركة صندوق العالمية للاستثمارات القابضة المحدودة، بـ %7.49 وعدد من الأفراد أكبر نسبة بينهم لمحمد فريد خميس بـ %42.4 فيما تتوزع الحصص الباقية بنسب متفاوتة أعلاها 3%.

عبور لاند

وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية سير خطتها الاستثمارية كما كانت موضوعة سابقا، مع احتمال تباطؤ تشغيل مزرعة الماشية نتيجة الأوضاع الراهنة.

وقال رامى غزالي، مدير علاقات المستثمرين فى عبور لاند، إن تشغيل مزرعة الماشية الخاصة بالشركة ربما يكون عُرضة للتأخير إذا ما تعطل الحصول على الموافقات الرسمية والحكومية اللازمة نتيجة الظروف الحالية، وتأثيرها على سير الأعمال الحكومية.

كانت عبور لاند أعلنت فى وقت سابق اعتزامها بدء أولى المراحل التشغيلية لمزرعة «عبور فارما» بمنتصف العام الحالى بعد حصولها فى عام 2018 على موافقة الجمعية العمومية لإضافة نشاط تربية المواشى، على مساحة مبدئية 44 مليون فدان، بعدد 2500 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.

الشمس للإسكان والتعمير

قال محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع سولانا العاصمة الإدارية قد تشهد تباطؤا مقارنة بالخطة الموضوعة سابقا نتيجة الأوضاع الراهنة، وحظر التجول الذى يقيد حركة عمال البناء.

وتابع: «قد تشهد نسبة الإنجاز ـ التى كانت مستهدفة لمشروع سولانا سابقا بنحو 20% ـ تأثرا بسبب تراجع قوى العمل بالمواقع، موضحا أنه جار حاليا استلام التراخيص النهائية للمشروع، وأن عملية الإنشاءات ستتم وفقا لما ستؤول إليه الظروف الحالية، وما نتج عنها من تباطؤ على جميع الأصعدة.

«الشمس للإسكان»: توقعات بتباطؤ إنشاءات «سولانا»

ويُقام «سولانا العاصمة الإدارية» على مساحة 38 فدانًا، بعدد 26 عمارة بإجمالى 1580 وحدة سكنية، ويتضمن مولًا تجاريًا يقام على مساحة 2200 متر، ومسجدًا وحضانة وناديًا اجتماعيًا على مساحة 7194 مترًا، ومنطقة ترفيهة على مساحة 5440 مترًا.

وحول مستهدف المبيعات الذى كان موضوعا للمشروع العام الحالى بين 500 و600 مليون جنيه، قال مغاورى إنه يتوقف أيضا على الأوضاع الحالية، وتأثر عملية الإنشاءات بها.

وتستهدف الشمس للإسكان استثمار 309 ملايين جنيه العام الحالي، موزعة بين سولانا بواقع 224.33 مليون جنيه، بأقساط الأرض والأعمال والدراسات الاستشارية، وفقا للموازنة التخطيطية للشركة لـ 2020.

روبكس لتصنيع البلاستيك

وقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع الإكريليك والبلاستيك، إن أزمة فيروس كورونا دفعت شركته لتجميد جميع التوسعات والخطط الاستثمارية للعام الحالي، والتى كانت تُقدر تكلفتها بـ100 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تعليق الاتفاقيات التصديرية نتيجة توقف العمل بالموانئ، وعدم تمكن الشركة من توفير مواد خام جديدة بسبب صعوبة الإفراج الجمركى عن تلك المستوردة والمُكدسة بالجمارك فى ظل تعثر استخراج المستندات الخاصة بها.

وأوضح أن روبكس تعمل حاليا بنحو ثلث عدد مصانعها فقط، بواقع 6 من إجمالى 16 مصنعا، فى ظل صعوبة إمكانية تصريف أى منتجات جديدة.

«روبكس»: نعمل بـ 6 مصانع من إجمالى 16

وكانت روبكس قد قررت تعليق العمل بجميع المصانع والإدارات لمدة 15 يوما، من منتصف مارس الماضى، وحتى بداية إبريل حرصاً وتفادياً لأى أضرار قد تحدث جراء التجمعات بسبب كورونا مما يكون له الأثر الخطير مستقبلاً قبل أن تعاود العمل بطاقة ضعيفة.

وأشار إلى أن عودة العمل للمشروعات الحكومية منح الشركة أملا لعودة نشاطها خاصة مع ارتباطها بتعاقدات توريدية للبانيوهات، والزجاج، والكبائن، بعدد من المشروعات منها بالعاصمة الإدارية، ودار مصر، وسكن مصر.

وسجلت روبكس ارتفاعا فى أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى بلغ 113.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل صافى أرباحها خلال هذه الفترة إلى 4.5 مليون جنيه، مقابل 2.11 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، وارتفعت الإيرادات إلى 139.271 مليون جنيه، مقابل 126.649 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

النصر للأعمال المدنية

قال هانى حماد، العضو المنتدب لشركة النصر للأعمال المدنية إن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات المُسند تنفيذها للشركة تشهد حاليا تباطؤا نتيجة حظر التجول وتأثيره على حركة العمالة.

«النصر المدنية»: انخفاض وتيرة تنفيذ المشروعات بسبب الحظر

وأضاف حماد فى تصريحات لـ»المال» إن غالبية عمال البناء الذين يعملون بمواقع الشركة من محافظات أخرى غير تلك التى بها المشروعات ما يتطلب منهم السفر يوميا من وإلى محافظاتهم، وهو ما تعذر مع مواعيد وظروف حظر التجول.

النصر للحاصلات الزراعية

وقال اللواء محمد مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للحاصلات الزراعية، إن الشركة جمدت جميع تحركاتها بشأن بيع أرض سوهاج، والمفاوضات مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لتشغيل مصنعها ببنى سويف، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مكاوى أن الشركة ستعاود مفاوضاتها التمويلية مع البنوك، وتلقى العروض الجادة لأرض سوهاج عقب وضوح الرؤية.

وقبل وقف تحركاتها كانت النصر تُعول على أحد خيارين لتوفير التمويلات اللازمة، إما دخولها ضمن المستفيدين من مبادرة المركزى لتمويل المصانع المتعثرة، أو بيع أرض مصنعها فى سوهاج، لافتة إلى أنها ترفض دراسة أى عروض لشراء الأرض لا يصاحبها شيك ضمان جدية بقيمة تتراوح بين 2 و ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن النصر للحاصلات تعانى من خسائر بقيمة 5.94 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتبدأ السنة المالية للشركة سنوياً مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.

الدولية للصناعات الطبية

وقال هشام صابر، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمي» إن أية إجراءات كانت ستتخذها الشركة لبحث بيع أصول متعطلة لديها لتمويل خطتها الاستثمارية للعام الحالى متعطلة ولا يمكن تنفيذها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكانت «إيكمي» تعتزم استثمار 40 مليون جنيه خلال عامى 2019 و2020، ونجحت فى ضخ 16 مليون منها العام الماضى ذاتيا، بينما تسعى حاليا لتدبير القيمة المتبقية عبر تمويلات بنكية أو بحث بيع أصولا متعطلة لديها.

وشهدت «إيكمي» تراجعا قويا فى أرباحها العام الماضى بنسبة نحو 88% لتصل إلى 47 ألف جنيه، مقابل 386.6 مليون جنيه عام 2018.

ويبلغ رأس مال إيكمى 24 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة من الأفراد بنسب تراوحت بين %0.04 و %9.3.