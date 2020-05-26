ماذا فعلت «التموين» لمواجهة فيروس كورونا

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الأجهزة والجهات التابعة لها باتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 والذي ظهر في مصر منذ شهر مارس الماضي ومازال الفيروس منتشر في دول العالم إضافة إلى مصر .

وفي هذا السياق، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ”المال” أن التموين اتخذت عدد من الإجراءات والقرارات الوزارية والتي أصدرها الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن حماية المواطنين كافة، وحاملي البطاقات التموينية خاصة من انتقال عدوى الفيروس لهم. المتحدث الرسمى لوزارة التموين

وقال كمال إن تلك الإجراءات هي التنبيه على المنافذ التموينية كافة بإتباع الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية وعدم وجود زحام داخل المنفذ الاستهلاكي.

إضافة إلى ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التعامل مع المواطنين.

وأكد كمال أنه تم تعديل موعد صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية لتصبح من الساعة السابعة صباحا حتى الساعه السابعة مساء في كافة المنافذ التموينية من فروع المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي.

جدير بالذكر، أنه كان يتم صرف المقررات التموينية في المجمعات الاستهلاكية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بينما محال البقالة التموينية كان يتم الصرف من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء.

وأضاف كمال أنه تم زيادة عدد مرات تسليم المقررات التموينية لبقالي التموين و منافذ جمعيتي لتصبح 8 مرات طوال الشهر بدلا من 4 مرات، إضافة إلى أنه يتم تسليم المقررات يوم 27 من الشهر لتوفيرها خلال الشهر التالي.

تابع كمال أنه تم مد فترة صرف سلع نقاط الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية لتصبح طوال الشهر أسوة بصرف المقررات التموينية.

يشار إلى أن سلع نقاطع الخبز كان يتم صرفها من يوم 1 الي يوم 20 من كل شهر وذلك لما توفيره من الخبز المدعم خلال الشهر السابق.

وأكد كمال أنه تم توفير الكحول الايثيلي والمطهرات في فروع المجمعات الاستهلاكية إضافة إلى منتج 555 والمستخدم في التعقيم الشخصي بسعر 34 و 36 جنيها من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه أحدي شركات وزارة التموين.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه للسلع التموينية، 38 مليارًا للتموين، و51 مليارا للخبز.

وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

كما يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها.

ويحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وأوضح كمال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين لاستخراج بدل فاقد وتالف البطاقات التموينية مع عدم توجه المواطن إلى مكتب التموين وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

و قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم إصدار تعليمات مشددة لكافة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المتواجدين داخل تلك الفروع.

وأضاف كمال أنه تم التنبيه على إدارات السلاسل التجارية أيضا عدم وجود أي رف من أرفف السلع الغذائية والاستهلاكية خالي من تلك السلع مع أهمية توافر كافة السلع للمستهلكين.

وأشار كمال إلى أنه في نفس السياق يتم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي في كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن مدة لا تقل عن 5 أشهر وذلك لمنع وجود أي عجز في السلع للمستهلكين.

وتابع كمال أنه تم أيضا السماح للمخابز البلدية المدعمة بوجود احتياطي من الدقيق المدعم لدي كل مخبز وفقاً لحجم إنتاجه بخلاف الرصيد اليومي للمخبز والذي يتم من خلاله إنتاج الخبز المدعم.

يشار إلى أن عدد المخابز البلدية المدعمة تصل إلى 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ويبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الخبز المدعم بما يقرب من 270 مليون رغيف.

ولفت كمال إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة فيروس كورونا التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال استثناء سيارات نقل السلع الغذائية وسيارات الخضروات والفواكه إضافة إلى عمال المخابز والبقالة التموينية من مواعيد حظر التجوال.

وأكد كمال أنه تم إصدار نحو 50 ألف بطاقة تموينية جديدة لعدد 50 ألف أسرة ضمن تكافل وكرامة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

موضحا أن تلك البطاقات ضمن المرحلة الأولى المستهدف إصدارها بعدد 150 ألف بطاقة تموينية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك مستمرين في مراقبة كافة الأسواق وذلك لضبط اي سلع مغشوشة إضافة إلى ضبط الأسعار.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا وصل إلى 18 ألفا و 756 حالة وإجمالي الوفيات 797 حالة وفاة بينما إجمالي المتعافين بلغ 5027 حالة.