ماذا ستفعل 4200 نقابة مستقلة بعد إقرار قانون التنظيمات الجديد؟

إيمان عوفالعديد من الأسئلة طرحها إقرار قانون تنظيم العمل النقابي من قبل البرلمان أمس، وإرساله لمجلس الدولة للبتّ في مدى دستوريته، من بين تلك الأسئلة: ما مصير ما يقرب من 4200 نقابة مستقلة بدأ تأسيسها قبل ثورة يناير وتضاعفت أعدادها بعد الثورة.كان جدل كبير قد شهدته مصر منذ ثورة يناير وحتى أم

إيمان عوف





العديد من الأسئلة طرحها إقرار قانون تنظيم العمل النقابي من قبل البرلمان أمس، وإرساله لمجلس الدولة للبتّ في مدى دستوريته، من بين تلك الأسئلة: ما مصير ما يقرب من 4200 نقابة مستقلة بدأ تأسيسها قبل ثورة يناير وتضاعفت أعدادها بعد الثورة.

كان جدل كبير قد شهدته مصر منذ ثورة يناير وحتى أمس حول قانون تنظيم العمل النقابي، والاعتراف بـ أو رفض النقابات المستقلة في مصر، التي تزايدت أعدادها بعد ثورة يناير لتكون معبرة عن جموع عمال مصر، للخروج من عباءة الاتحاد الرسمي للنقابات العمالية الذي رفع ويرفع شعار “المنحة يا ريس.. ويقوم بواجبه الدائم تجاه كل الأنظمة”.

يقول ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إن القانون ما زال بمجلس الدولة لتبتّ في دستوريته من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار القانون وصدور اللائحة التنفيذية سيتم الطعن عليه مباشرة؛ لمخالفته اتفاقية الحريات النقابية التي وقّعت عليها مصر والتي أصبحت جزءًا لا ينفصل من القانون الداخلي، بالإضافة للدستور الذي أقر حرية العمل النقابي.

ولفت سعد إلى أنه لا يمكن لأيٍّ من النقابات المستقلة الآن إجراء أي تغيير في شكلها القانوني، لوجود ارتباك لدي جهة الإدارة– وزارة القوى العاملة- التي ينتظر موظفوها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية والتي لم تصدر بعد.

وعما حدث مع النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأوقاف، صباح اليوم الأربعاء، وقيام إدارة المترو بإغلاق كل مقراتها بحجة أنها غير قانونية، أكد سعد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات القمعية ضد العمال ونقابتهم المستقلة، إلا أن كل تلك الإجراءات غير قانونية على وجه الإطلاق وسنتصدى لها مع العمال الذين قرروا الخروج من عباءة التنظيم الرسمي الذي لم يكن يومًا معبرًا عن آمال ومطالب وطموحات الطبقة العاملة المصرية.

من جانبه قال محمد حسن، مقرر عمال من أجل التغيير، إن العمال أنشئوا نقابتهم المستقلة، ليس حبًّا في التعددية فقط، بل لأن النقابات الرسمية لم تقف معهم في يوم من الأيام، ولم تتبن مطالبهم بل إن أغلبها إن لم يكن جميعها يأخذ تعليماته من الجهاز الأمني ضد مصالح العمال، وهو ما دفعهم إلى تاسيس نقابتهم المستقلة قبل الثورة، ولعل ما حدث من نقابة الضرائب العقارية ونضال موظفيها من أجل تأسيسها في فترة حكم مبارك والقبضة الأمنية التي تشابهت مع الوضع في مصر الآن، دليل كاف على أن العمال سيكملون بنقابتهم المستقلة، وأنهم ليسوا في حاجة لقوانين “ترزية” يتم تفصيلها من أجل مجموعة معينة من رجال الأعمال الذين يرغبون في إخضاع العمال لأسوأ مناخ استثماري.

وأنهى حسن حديثه بتأكيد أن وحدة العمال وكلمتهم أقوى من أي قانون، خاصة أنه كان قانونًا مخالفًا للدساتير والاتفاقيات ويغيب عنه العدل.

أما مؤسس فكرة النقابات المستقلة في مصر كمال أبو عيطة فيقول، إن قانون النقابات بصورته الحالية وشروطه الغاشمة التي تم وضعها من قِبل المشرع ستَحرم ما يقرب من 90% من قوة العمل بمصر في أن يكون لها تنظيم نقابي، وهو ما يجسد كارثة بالمعني الحرفي للكلمة من شأنها أن تعرِّض الدولة ومكوناتها لكثير من الأزمات.

واعتبر أبو عيطة أن البند الخاص بتوفيق الأوضاع الذي جاء في قانون المنظمات بند مطاط لا يعني سوى مزيد من القضاء على مؤسسات الدولة، التي نزلنا للشارع حاملين أرواحنا على أيدينا لكي نسترد مؤسساتها، مرة من الفساد الذي كانت عليه دولة مبارك، ومرة أخرى من التكفير الذي كان عليه الإخوان المسلمين، لكي نطالب باسترداد مؤسسات الدولة لكي يكون هناك قضاء مستقل وإعلام مستقل ونقابات معبرة عن العمال ومطالبهم، إلا أننا بعد سنوات عديدة فوجئنا بأننا استرددنا الدولة ولم نسترد مؤسساتها.

وأنهي أبو عيطة حديثه بإعلان مخاوفه على النقابات المستقلة التي لن تستطيع الصمود أمام ما يجري بمصر الآن، مؤكدًا أن نقابة مثل الضرائب العقارية لن تنهار أمام تلك الظروف.

من جانبه قال محمد أحمد سالم، القيادي النقابي، إنه بالنسبة للنقابات المستقلة هناك مجموعتان داخل النقابات المستقلة بعد صدور القانون، وهما من سيستطيع المرور من مرحلة توفيق الأوضاع وسيكمل طريقه كتنظيمات نقابية خارج الاتحاد الحكومي، وسيتحدد معالم طريقهم بعد الانتهاء من توفيق الأوضاع. وهناك كيانات لن تستطيع توفيق الأوضاع، وجزء منهم سيخرج من الساحة النقابية، والجزء الآخر سينضم للاتحاد العام، وهؤلاء لديهم اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام، السبت المقبل. وبمجرد الانتهاء من التصديق على القانون ونشره في الوقائع حسب علمي سيجرى اجتماع حواري بوزارة القوى العاملة حول اللائحة التنفيذية للقانون وإجراءات توفيق الأوضاع. أما بالنسبة للاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا فتجرى حاليًّا عملية تحضير لعدد 15 نقابة سيتم توفيق أوضاعهم وقد نستطيع زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة وسنكون فى طليعة الاتحادات التى تطلب توفيق أوضاعها.