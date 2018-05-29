ماذا حدث اليوم في وزارة التموين ؟

- ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على مسئولين بتهمة الرشوى بعد اجتماع مع الوزير- مصدر: الرشاوى لتسهيل عمليات توريد سلع غذائية ودواجن مجمدة محمد مجدي- ألقت هيئة الرقابة الإدارية، عصر اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي، ومدير مكتبه، ومستشا

– ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على مسئولين بتهمة الرشوى بعد اجتماع مع الوزير

– مصدر: الرشاوى لتسهيل عمليات توريد سلع غذائية ودواجن مجمدة محمد مجدي

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية، عصر اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين لشئون الاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة، بتهم تلقي رشاوى بمبالغ تعدت نحو 2 مليون جنيه.

** كواليس الاجتماع الأخير





وسرد مصدر مطلع بالوزارة تفاصيل واقعة إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين، عبر 15 ضابطا بهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن الوزير علي مصلحيي عقد اجتماع ظهر اليوم مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الاهرام والنيل والاسكندرية، والمصرية لتجارة الجملة، والعامة لتجارة الجملة.

وأضاف المصدر: “بدأ الاجتماع في حدود الساعة 12 ظهراً، واستمر قرابة 3 ساعات، تم خلاله مناقشة ربط الشركات بنظام “الباركود”، بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة عمليات دخول وخروج السلع من وإلي شركتي الجملة، للمجمعات الإستهلاكية، وعمليات البيع والشراء للمستهلكين المتعاملين مع فروع المجمعات الاستهلاكية”.

وتابع: “وزير التموين وجه الشكر إلى اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تطوير عمل شركات المجمعات الإستهلاكية خلال الفترة الماضية والحالية، والتي أسهمت في زيادة مبيعاتها، خاصة في قطاع الدواجن”.

ووفق المصدر، تناول اجتماع اليوم بين الوزير وعدد من المسئولين بمقر الوزارة، الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر، والعمل على وجود وفرة من السلع الغذائية والاستهلاكية عقب رمضان، خاصة الأرز الذي يشهد خلال الفترة الحالية نقصا في الكميات المتاحة منه بالمجمعات الإستهلاكية التابعة للحكومة.

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أضاف المصدر: انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة عصرا .. وذهب الوزير إلى مكتبه عبر الباب المخصص له، وفوجئ مسؤلو الوزارة بوجود عدد من ضباط الرقابة الإدارية في انتظارهم ليوجهوا حديثهم إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستشاري الوزير وإبلاغهم بالتحفظ عليهم بتهمة تلقي رشاوى”.

** اتهامات





ولم تكشف هيئة الرقابة المالية عن تفاصيل أكثر حول واقعة تلقي الرشاوى، غير أن مصدر بالإدارة العامة لمباحث التموين قال لـ “المال” أن تلك الرشاوى تتمثل في تلقي مبالغ مالية مقابل ترسية مناقصات توريد سلع غذائية ودواجن مجمدة.

ولم يمر على تعيين اللواء علاء فهمي رئيسا للشركة القابضة للصناعات الغذائية أكثر من عام، وكان يشغل قبلها مدير الكلية الفنية العسكرية، وتولى اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة حاليا القائم بأعمال رئيس الشركة.

والشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الشركة الحكومية المسؤولة عن توفير كافة السلع الغذائية بالمجمعات التابعة لها عبر نحو 43 شركة ما بين تجارة التجزئة والجملة والتصنيع الغذائي، والمخابز والمطاحن ومضارب الأرز، والأسماك واللحوم كما أنها تشتري كامل إنتاج الفلاحين من القصب عبر شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لها، وهي أكبر منتج للسكر في مصر.

وأكد مصدر مباحث التموين أن التحقيقات الجارية تشمل مسائلة رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين.





** وقائع سابقة





وتلك ليست المرة الأولى التي تضبط فيها هيئة الرقابة الإدارية واقعة فساد داخل وزارة التموين، وسبق أن تم إلقاء القبض على المقدم وليد هندي مدير مكتب الوزير الأسبق اللواء محمد أبوشادي بتهمة تلقي رشاوى أيضا بلغت نحو 8 ملايين جنيه ، من شركات غذائية وأصحاب مخابز، قبل نحو 5 سنوات، ما أدى إلى الإطاحة بالوزير.