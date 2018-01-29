ماذا تعرف عن؟ .. سلسلة جديدة بالعربي للنشر

على راشد مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة "ماذا تعرف عن..؟" وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع…



على راشد

مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصدرت العربي للنشر والتوزيع أول كتابين لها في سلسلة “ماذا تعرف عن..؟” وهي سلسلة جديدة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها.

وقال شريف بكر مدير دار العربي في تصريحات لبوابة المال إن السلسلة تضم مجموعة من الكتب الأخرى البحثية التي تهدف إلى التعريف بالعديد من المصطلحات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها مثل البريكست والإغراق وغيرها، وغالبا ما يكون مؤلفو هذه السلسلة من الأساتذة والخبراء في المجالات المتنوعة.

صدر الكتاب الأول بعنوان “ماذا تعرف عن.. البركست؟ Brexit.. الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي” من تأليف دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحاصل على دكتوراه العلوم السياسية في العلاقات الدولية بمنطقة الخليج العربي. أما الكتاب الثاني صدر بعنوان “ماذا تعرف عن.. الإغراق؟” من تأليف عامر عبد الله سنجاب، مستشار وخبير في مجالات المنافسة الدولية والقواعد التجارية الدولية.

يأتي الكتاب الأول في اثني عشر فصلًا تتناول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدة منظورات. فهو يبحث في أسباب الخروج أولًا وثانيًا يبحث في التأثير الاقتصادي لهذا القرار على بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما يبحث أيضًا عن مستقبل العلاقات البريطانية مع الدول العربية بعد هذا القرار، وهل هو قرار صواب أم خطأ. بالإضافة إلى رأي العديد من السياسيين الدوليين في هذا الشأن وسيناريوهات مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، ومستقبل الاندماج الأوروبي في ضوء خروج بريطانيا، وأثر ذلك على المهاجرين واللاجئين.

أما الكتاب الثاني فيأتي في شكل أسئلة وأجوبة في أربعة فصول تتناول تعريف الصناعة المحلية، والضرر في اتفاقات المعالجات التجارية، والضرر في اتفاقات المعالجات التجارية ضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ووهم معاملة الدول النامية في اتفاقات المعالجات التجارية.