ماذا بعد الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض النقد؟

مها أبوودننهاية الأسبوع الماضى، أفرج صندوق النقد عن الشريحة الثالثة، من قرض يبلغ إجمالى قيمته 12 مليار دولار تتسلمها مصر خلال 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى، وتصل قيمة الشريحة المفرج عنها إلى 2 مليار دولار، وهى الشريحة التى استحقتها مصر لتنفيذ الأجزاء الثلاثة الأولى من برنامج إصلاح مالى ونق

مها أبوودن

نهاية الأسبوع الماضى، أفرج صندوق النقد عن الشريحة الثالثة، من قرض يبلغ إجمالى قيمته 12 مليار دولار تتسلمها مصر خلال 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى، وتصل قيمة الشريحة المفرج عنها إلى 2 مليار دولار، وهى الشريحة التى استحقتها مصر لتنفيذ الأجزاء الثلاثة الأولى من برنامج إصلاح مالى ونقدى شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الوقود وتحرير أسعار عدد من الخدمات.

وينتظر المصريون بعد الإفراج عن الشريحة الثالثة، قدوم بعثة صندوق النقد الدولى مطلع مايو المقبل لإجراء مراجعتها على ما تبقى من برنامج الإصلاح، بهدف الافراج عن شريحة رابعة بنفس القيمة ” 2 مليار دولار “، فور حصول الاجراءات التى ستجريها الحكومة على رضاء مجلس ادارة الصندوق، مثلما حدث فى الدفعات الثلاث السابقة.

إجراءات صعبة مؤجلة حتى يوليو المقبل

ورغم قسوة برنامج الاصلاح حتى الآن وصعوبة اجراءاته، التى طاحت باحلام الطبقة المتوسطة، لكن ما ينتظر المصريون قبل الافراج عن الشريحة الرابعة، لن يكون له نفس الوقع السيئ الذى سببه تحرير سعر الصرف او تخفيض دعم الطاقة، فالاجراءات المتوقع اتخاذها حتى يونيو المقبل، ستخلو من التنفيذ حتى بداية العام المالى المقبل 2018/2019، باستثناء زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، وستكون فى شكل تعهدات تصيغها الحكومة فى مشروع الموازنة، ولعل أبرز تلك الاجراءات سيتمثل فى التخلص من العبء الاكبر من دعم الطاقة بشقيه ” كهرباء وبترول ” الى جانب التخلص من جزء من أعباء دعم عدد من الخدمات كأسعار تذاكر النقل وخدمات المستشفيات، ومصروفات المدارس الحكومية.

موازنة العام الأخير من مهلة سماح قرض الإصلاح

ولابد أن يكون لوقع عبارة ” موازنة العام الأخير من مهلة سماح قرض الإصلاح الاقتصادى ” أثر مخيف، فقد استهلك العامان الاول والثانى من مهلة السماح معظم مدخرات المصريين من الطبقة المتوسطة، نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، بنسب لا تقل عن 100%، فماذا ينتظر المصريون خلال العام الاخير؟، لاسيما اذا كانت أهم الاصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، هى خفض عجز الموازنة عبر اجراءات ترشيدية تشمل الغاء دعم الطاقة، وتعظيم الايرادات وربما الضريبية منها، وهو ما يؤكد بما لايدع مجالا للشك احتمالات حدوث موجات تضخمية كبيرة كتلك التى صحبت التعويم، والتحريكان اللذان أجرتهما الحكومة على أسعار الطاقة.

وفقا لمنشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، وهو العام الأخير من مهلة السماح المقررة من الصندوق على القرض، فقد وضعت وزارة المالية تقديرات مهمة للمؤشرات المالية خلال الاجل المتوسط.

وجاءت مستهدفاتها لمعدلات الدين العام بنحو %94، تقل إلى %88 خلال العام المالى (-2019 2020)، وهو توقع متحفظ بعض الشىء، فكان من المتوقع تخفيض الدين إلى نحو %85 بحلول (2019-2020).



وعلى صعيد الإيرادات الضريبية المتوقعة فى منشور إعداد الموازنة، جاءت معدلاتها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، بنحو%14.5، وهو معدل يرتفع %3 فقط عن مستهدفات العام المالى الجارى، وهى توقعات لا تتوافق مع مستهدفات الوزارة، برفع معدلات الحصيلة الضريبية %1 سنويا.

وعلى جانب مؤشر الفائض الأولى، استهدفت «المالية» 1.7 إلى %2، وتوقعت ثباته عند نفس المعدلات خلال العام المالى (2019-2020)، وتحقيق عجز كلى %8.5 تنخفض إلى %7.5 خلال العام المالى (2019-2020).

زيادات جديدة فى أسعار البنزين والكهرباء خلال عام

ومن المنتظر أن تجرى الحكومة زيادتين على الأقل فى أسعار البنزين خلال العام المالى المقبل، فضلا عن رفع أسعار كهرباء المنازل، من أجل التخلص من العبء الأكبر من دعم الطاقة.

يشار إلى أن منشور إعداد الموازنة الخاص بالعام المالى الجديد، الذى أصدرته “المالية” منذ أيام، نص على أن الإصلاحات المستهدفة على جانب المصروفات، تتضمن مواصلة الترشيد التدريجى لبنود الدعم غير الموجه – مثل الطاقة، مقابل زيادة قيمة الدعم النقدى، والمخصصات الموجهة للبرامج الأكثر أولوية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية.