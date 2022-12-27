قالت الفنانة مادلين طبر للمال أنها تنتظر طرح الفيلم السينمائي الجديد ” نبيل الجميل أخصائي تجميل” بدور العرض السينمائي في مصر، الذي تشارك في بطولته مع محمد هنيدي لأول مرة.

وأضافت أنها تجسد فيه شخصية أحدى المريضات التي تقوم بزيارته واسمها” نجوان هانم” هي والفنانة الشابة رحمة أحمد التي قدمت شخصية مربوحة ” في مسلسل الكبير وحققت به شهرة هذا العام .

وتمنت أن يحظى الفيلم ودورها بأصداء قوية لدى الجمهور المصري والعربي، حيث من المتوقع طرحه أوائل يناير القادم على أقصى تقدير بالسينمات .

من ناحية أخرى كشفت مادلين أنها لاتشارك في موسم رمضان 2023 بأي عمل درامي ، لكنها تقوم ببطولة مسلسل مكون من 10 حلقات الفترة القادمة ” أرواح خفية” للمخرج ابرام نشأت ، وتقدم فيه شخصية مرعبة أسطورية اسمها” أم الصبيان” .

وأشارت الى أن المسلسل الجديد سيعرض على احدى المنصات الرقمية الحديثة ، وينتمي لطابع الرعب والاثارة .