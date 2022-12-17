مادة في قانون «القيمة المضافة» تتيح لوزير المالية تقديم حوافز ضريبية للمواطنين والتجار.. تعرف عليها

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن هناك مادة في قانون الضريبة على القيمة المضافة تتيح للوزير تقديم حوافز ضريبية للمواطنين والتجار.

وأشار الوزير إلى أن المادة 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية تتيح للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.

الوزارة والضرائب تستعدان لإطلاق برنامج تحفيزي “فاتورتك حمايتك وجايزتك”

وأعلنت وزارة المالية اليوم استعدادها، ومصلحة الضرائب المصرية تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز “فاتورتك حمايتك وجايزتك”، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكاً أساسياً لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، والتي قطعنا شوطاً كبيراً كان له الانعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة رغم الظروف الاقتصادية العالمية.