ماجيك دريمز تدفع 15 مليون جنيه تسوية لمديونية مصر الجديدة

رجب عز الدين:أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،عن توقيع اتفاق تسوية لمديونيات شركة "ماجيك دريمز" متستأجرة الميريلاند.وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - أن اتفاق التسوية توصل إلى سداد "ماجيك دريمز" 15 مليون جنيه، تم استلام 5 ملايين جنيه منهم وسيتم سداد 5 ملايين جنيه خلال عشرة أ

رجب عز الدين:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،عن توقيع اتفاق تسوية لمديونيات شركة “ماجيك دريمز” متستأجرة الميريلاند.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – أن اتفاق التسوية توصل إلى سداد “ماجيك دريمز” 15 مليون جنيه، تم استلام 5 ملايين جنيه منهم وسيتم سداد 5 ملايين جنيه خلال عشرة أيام، على أن يتم سداد الجزء المتبقى على أربع أقساط شهرية.

وقالت الشركة إن تلك التسوية تأتى فى اطار المديونية المستحقة على “ماجيك دريمز” والتى تم الاتفاق على سدادها خلال أربع سنوات وحتى تمام السداد.

ووقعت الشركتان فى 4 يوليو 2017 بروتوكول لتشكيل لجنة رباعية من الشركتين لبحث تسوية المديونية المستحقة على ماجيك دريمز.

