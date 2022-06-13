«ماجنوم» تتعاون مع «جيه إل إل» لإدارة مشاريعها العقارية في المنطقة

أعلنت ماجنوم العقارية ، ذراع شركة روابي القابضة، عن تعاونها مع “جيه إل إل”، شركة الخدمات الاحترافية والمتخصصة بإدارة العقارات والاستثمارات، لتقديم الاستشارات والقيام بمهام إدارة المشاريع والمكاتب وعقارات التجزئة في مشاريعها العقارية المقبلة في المنطقة.

وستقدم “جيه إل إل” المشورة لشركة ماجنوم العقارية بشأن مشاريع العقارات التجارية والسكنية ومشاريع أنماط الحياة القيمة في المملكة العربية السعودية ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، بالتوازي مع تقديم الخدمات الاستشارية في مجال وضع الاستراتيجية والميزانية والجداول الزمنية للمشاريع.

وفي ضوء إمكاناتها المتميزة في مجال قيادة المشاريع المستدامة، تنسجم رؤية “جيه إل إل ” لاستشراف مستقبل القطاع العقاري من أجل عالم أفضل مع أهداف ماجنوم العقارية المتمثلة بضمان التزام مشاريعها بأعلى معايير الاستدامة. وستعمل كلتا الشركتين على دعم طموحات المنطقة لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وبهذه المناسبة، قال ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم العقارية”: “نلتزم بتطوير مشاريع عالية القيمة تمتثل لأعلى معايير الاستدامة. ومن خلال شراكتنا مع ’ جيه إل إل ‘، التي برهنت على خبرتها الواسعة في مجال إدارة المشاريع المستدامة، نهدف إلى ضمان التزام مشاريعنا بأعلى معايير الاستدامة. ويتمثل هدفنا بدعم النمو الاقتصادي للمنطقة ولعب دور أساسي كشريك مؤثر في مجال دعم استراتيجيات إزالة الكربون”.

من جانبه قال أيمن سامي، مدير شركة جيه إل إل في مصر: “يقدم تركيز ’ماجنوم العقارية‘ على تطوير وإدارة مشاريع مستدامة تتمتع بأدنى مستويات الانبعاثات الكربونية، نموذجاً يقتدى به في المنطقة، مع تركيزها على التحول نحو نموذج صفري الانبعاثات، كما نتمتع بسجل حافل بالنجاح في تسليم مشاريع ضخمة حول العالم، وسنقدم خبراتنا في إدارة المشاريع وقطاع التجزئة والمكاتب وإدارة العقارات دعماً للشركة، بما يساهم في تحقيق طموحاتها”.

وأضاف: “يسعدنا الانضمام لهذه العلاقة المثمرة مع نخبة من المهندسين المعماريين والمقاولين حول العالم، لتنفيذ هذا المشروع الطموح في العاصمة الجديدة التي من المتوقع أن تشكل دافعاً رئيسياً للتغيير في القطاع”.

يشار إلى أن “ماجنوم العقارية” استضافت مؤخراً المعماري العالمي الشهير أدريان سميث وشريكه جوردن جيل مؤسسا شركة التصميم العالمية “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية” في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث ناقشت معهما فرص التعاون المشترك، وقاما بجولة على عدد من المواقع الهامة برفقة ممثلين عن الشركة.