«ماجستيك بايو فارما» تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات خلال العام المقبل

تستهدف شركة “ماجستيك بايو فارما” العاملة فى قطاع الأدوية، وصول حجم مبيعاتها محليا خلال العام المقبل إلى 400 مليون جنيه، وذلك بعد تجاوزها بالسوقين المحلية والخارجية فى العام الجارى أكثر من 250 مليون جنيه، بجانب ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 100 مليون جنيه.

«المال» التقت الدكتور مصطفى زعطوط، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للشركة، وهى واحدة من الشركات الناشئة التى شهدت نموا متزايدا منذ تأسيسها وحتى الآن، للحديث عن نشاطها، وكذلك خطتها للتوسع، واستهداف الأسواق الخارجية العام المقبل.

وقال زعطوط، إن “ماجستيك بايو فارما” تأسست عام 2019، بشراكة مع عدد من الأطباء والصيادلة ورجال الأعمال الذين يمتلكون خبرة فى قطاع الدواء تتجاوز الـ30 عاما فى أكبر شركات الأدوية العالمية، ومجال الرعاية الصحية.

وأضاف خلال حواره مع “المال” أن الشركة تمتلك عددا من الفروع التابعة لها فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، علاوة على مكتبها الرئيسى فى القاهرة.

وأوضح أن نشاط الشركة بدأ مع انتشار جائحة فيروس كورونا عبر تصنيع المطهرات والمستحضرات الطبية، مضيفًا أنها توسعت لاحقا فى هذا النشاط، خاصة أنه يتم صناعته فى إنجلترا بمواصفات عالمية، وهو ما مكنها من الاستحواذ على التعاقدات الخاصة بالعديد من المستشفيات والمؤسسات العالمية فى هذا الإطار.

واستكمل أنه بعد مرور 4 سنوات تقريبا من تاريخ تأسيس الشركة تم تخصيص خطوط إنتاج خاصة للمنتجات الطبية التجميلية، والمكملات الغذائية بما يزيد عن 60 صنف لخدمة تخصصات عديدة فى مجال الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الشركة بصدد الحصول على الموافقات الخاصة بإنتاج صنف جديد وهو أحد المضادات الحيوية لعلاج حالات بعينها مرتبطة بأمراض المعدة، مؤكدا أن طرح هذا العقار يأتى ضمن خطة الشركة للعام المقبل، والذى تستهدف خلاله ضخ ما يفوق الـ100 مليون جنيه استثمارات.

وحول أسعار الأصناف التى تقدمها الشركة للجمهور، قال إن لديها أصناف تتناسب أسعارها مع جميع الفئات، والطبقات الاستهلاكية، ومن أشهرها منتجات خاصة بعلاجات تساقط الشعر، ورعاية العظام والمفاصل.

وأشار إلى وصول عدد العاملين بها لما يزيد عن 250 فردا لخدمة ما يقرب من 10 آلاف عميل من الأطباء والصيدليات والمستشفيات المؤثرين فى مجال الرعاية الصحية داخل مصر.

وحول حجم مبيعات الشركة المتوقعة خلال العام الجارى 2023، قال الرئيس التنفيذى لـ”ماجستيك بايو فارما”، إنه سيتجاوز الـ 250 مليون جنيه محليا وخارجيا.

واستكمل أن الشركة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها خلال العام المقبل 2024 إلى 400 مليون جنيه بالسوق المحلية، بخلاف الأسواق الخارجية المستهدف وصولها من خلال الوكلاء المتواجدين فى عدد من الدول العربية، ودول آسيا إلى 2 مليون دولار.

وأكد أن معدلات النمو التى تحققها الشركة مضاعفة كل عام، وهى مؤشرات كلها تؤكد انها تسير فى الطريق الصحيح، وفقا لقوله.

وتطرق لتراجع مبيعات مستحضرات التجميل فى السوق المحلية خلال الآونة الماضية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن العديد من المنتجات التى يتم استيرادها شهدت بالفعل انخفاضا كبيرا فى المبيعات.

وأضاف أن تراجع مبيعات المنتجات المستوردة كان له تأثير إيجابى على الشركات المحلية، خاصة تلك التى تنتج أصنافا تتمتع بالجودة والفاعلية، علاوة على عدم وجود مقارنة فى الأسعار بينهما.

وحول خطة الشركة للتوسع خارجيا، قال إن لديها العديد من الوكلاء فى الكويت، والسعودية، وعمان، والبحرين، والجزائر، والأردن، مضيفًا أن لديها وكيل فى باكستان حاليا، وتستهدف الوصول للعديد من الدول فى القارة الآسيوية.

وتابع أن لديها مشروع ستنتهى منه فى القريب العاجل، وهو تصنيع صنف دوائى جديد فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء تخطط للعمل معهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن أى مستحضر تسعى لتصنيعه لابد أن يسبقه وضع الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة به.

وأكد أنه لا يوجد لدى الشركة عبوة دوائية مطروحة فى السوقين المحلية أو الخارجية تم إنتاجها قبل 12 شهرا، وهو ما يشير لارتفاع الطلب على منتجاتها، مضيفًا أنها تعاقدت مع عدة شركاء لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وحول نية الشركة الحصول على تمويلات بنكية خلال العام المقبل، أكد زعطوط أن “ماجيستك بايو فارما” تحقق معدلات نمو جيدة، لكن تحركاتها وخططها دائما تكون بعد دراسات مستفيضة.

واعتبر أن خطوة التوجه والعمل بالسوق السعودية كانت مهمة جدا لشركته لاسيما أنها سوق كبيرة جدا، وتعد الثانية فى المنطقة بعد مصر، وتمتلك فرص استثمارية هائلة جدا، لذلك وقعت الشركة أكثر من تعاقد مع أكثر من وكيل للمستحضرات الخاصة بها هناك.

وأكد أن شركته مؤمنة بأهمية دور المشاركة المجتمعية فى تحسين الوضع الاجتماعى، والاقتصادى للشعوب، مشيرا إلى أن لديها دور فى هذا النشاط من خلال تخصيص حصة محددة بشكل سنوى.

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