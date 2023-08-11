«ماجستيك بايوفارما»: طرح عقار «موڤليكس» لعلاج خشونة المفاصل

أعلنت «ماجستيك بايوفارما» عن طرح عقار «موڤليكس» بالسوق المصري للأدوية؛ لعلاج خشونة المفاصل.

وقال الدكتور عادل حامد رئيس جمعية جراحة المناظير المصرية إن العقار الجديد يساهم في إتاحة خيارات مختلفة لمقدمي الرعاية الصحية، خاصة أنه يحتوى على سبع مواد فعالة في منتج واحد، مما يقلل عدد الأدوية التي يحتاجها المريض.

وأضاف الدكتور حسام الشافعي أستاذ جراحة العظام، خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن خشونة المفاصل تحدث عندما تبدأ هذه غضاريف المفاصل في التآكل، وهو أمر قد يحدث بشكل طبيعي مع التقدم في العمر أو نتيجة أسباب أخرى، إذ تصبح أسطح المفاصل أكثر خشونة نتيجة تآكل الغضروف، فلا تتحرك الركبة مثلًا بسلاسة كما ينبغي، ويتسبب الاحتكاك بين العظام في الشعور بالألم وقد يؤدي لتيبس الركبة وعدم القدرة على تحريك المفصل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن عقار «موڤليكس» يساعد على إعادة بناء الغضاريف، مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمريض، ويمكنه من القيام بواجباته اليومية.

وقال الدكتور مصطفي زعطوط رئيس مجلس إداره «ماجستيك بايوفارما» والعضو المنتدب لماجستيك الولايات المتحدة إن المستحضر مصنوع بأحدث تركيبة تكنولوجية والتي تم تطويرها في معامل الشركة بالمملكة المتحدة بصناعة مصرية .

وأضاف « زعطوط» أن المنتج تم تصنيعه بالكامل في مصر، موضحًا أن خطة الشركة تركز على طرح أدوية جديدة بأسعار أقل من المنتج المستورد ليصل الدواء لكافة شرائح المجتمع، بنفس الجودة والمأمنونية في العلاج والنتائج.