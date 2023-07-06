«ماجستيك بايوفارما» تعقد اتفاقيات لتصدير منتجاتها إلى الدول العربية

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محمد رمضان، نائب الرئيس التنفيذى لشركة الأدوية ماجستيك بايوفارما مصر إنه أنهى عدة اتفاقيات لتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول العربية.

وأضاف «رمضان» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن الاتفاقيات شملت تصدير منتجات الشركة إلى دول: الكويت والعراق والبحرين والأردن.

وتمتلك الشركة ثلاث قطاعات بيعية الأول: قطاع المطهرات، الثاني: أدوية لعلاج العظام، الثالث: أدوية لعلاج الأمراض الجلدية.

وأشار إلى استهداف الشركة أسواقًا جديدة، خاصة بعد الحصول على موافقات التصدير الخاصة بالدول الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي، إذ تختلف موافقات الدول لتصدير الأدوية.

وأكد أن التصدير يساهم في توفير العملة الصعبة، ويمكن الشركة من توفير متسلزمات الإنتاج، لتستمر الشركة في تلبية احتياجات المرضى في مختلف الدول.

وأوضح حصول «ماجستيك بايوفارما» على شهادة الأيزو “9001” وشهادة “GMP” الخاصة بممارسات التصنيع الجيد وذلك لضمان أفضل جودة في التصنيع.

وقال الدكتور محمد عمرو، نائب الرئيس التنفيذى للمبيعات والدعاية الطبية لماجستيك بايو فارما للصناعات الدوائية، إن الشركة حققت نموًا في المبيعات بنسبة 380% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف «عمرو» لـ «المال» أن الشركة بصدد طرح أربع أدوية جديده في قطاعي العظام و الجلدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبيَّن إجراء تفاوض في الوقت الحالي من خلال مكتب الشركة في المملكة المتحدة لتوريد منتجات الشركة إلى 13 دولة أوروبا الشرقية، من بينها دول: رومانيا وليتوانيا وبولندا، متوقعًا لإنهاء الاتفاق في فى الربع الأول من العام القادم.