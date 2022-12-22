ماجستير للباحثة أسماء مصطفى عن التفكير الإبداعي لدى الأطفال الموهوبين

حصلت الباحثة أسماء مصطفى عبدالعزيز على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان ” فعالية برنامج سكامبر في تنمية القدرة على التفكير الإبداعي لدى الموهوبين في مرحلة رياض الأطفال “من كلية التربية، جامعة قناة السويس.

وضمت لجنة المناقشة: الأستاذة الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة جامعة قناة السويس مناقشاً ورئيسا، والدكتور أحمد سعيد زيدان أستاذ التربية الخاصة المساعد كلية التربية جامعة السويس مناقشا وعضوا، والدكتورة دينا محمد أحمد أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية بجامعة قناة السويس مشرفاً رئيسياً.

وهدفت الدراسة إلى تنمية القدرة على التفكير الإبداعي لدى الموهوبين في مرحلة رياض الأطفال، من خلال برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات سكامبر.

وقالت الباحثة إنها استحدمت عينة تضم 30 طفلا موهوبا في مرحلة رياض الأطفال، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال اجتازوا عدة اختبارات للذكاء.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوصت الباحثة القائمين على العملية التعليمية بالاهتمام بالأطفال الموهوبين في مرحلة رياض الأطفال، كما دعت إلى إنشاء قسم خاص بتربية الموهوبين بكليات رياض الأطفال لتخريج كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع هؤلاء الأطفال الموهوبين.

وأوصت الدراسة بتوظيف استراتيجيات سكامبر في المدارس لتنمية القدرة على التفكير الإبداعي لدى الأطفال الموهوبين .

وشددت على أهمية تدريب معلمات رياض الأطفال على طرق اكتشاف الموهوبين وطرق الاهتمام بهم من خلال توظيف استراتيجات سكامبر في تعليم الأطفال واعداد برامج للموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم والتي تشبع رغباتهم ، وتكتشف مواطن قدراتهم الكامنة ومن ثم تطويرها .