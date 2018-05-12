ماجد فهمي ضمن أهم 100 شخصية عربية بمجتمع المال والأعمال

سيد بدركرّم اتحاد رواد الأعمال العرب، ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في مجتمع المال والأعمال، في المؤتمر السنوي الذي عقده الاتحاد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.يأتي تكريم "ماجد فهمي" تقديرًا لدوره الف

سيد بدر

كرّم اتحاد رواد الأعمال العرب، ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في مجتمع المال والأعمال، في المؤتمر السنوي الذي عقده الاتحاد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

يأتي تكريم “ماجد فهمي” تقديرًا لدوره الفعال في التنمية المصرفية خلال عام 2016 / 2017، واستطاع أن يحقق في ظل قيادته لبنك التنمية الصناعية معدلات نمو كبيرة وانطلاقة على كافة الأنشطة ونقل البنك من الخسارة إلى الربحية وتحقيق معدلات نمو هي الأعلى والأكبر في تاريخ البنك حتى الآن.

واستطاع فهمي رفع المركز المالي للبنك من 8.6 مليارات جنيه العام الماضي إلى 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11،4 مليار جنيه بمعدل نمو صافي 133 % وزادت الودائع 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2017 بمعدل 247 % وهى الأعلى نموًا في الجهاز المصرفى بمصر.

وارتفع إجمالي القروض للعملاء إلى 7.6 مليارات جنيه مقابل 5.9 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29% عن العام الماضي، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 44% وزيادة مقدارها ملياري جنيه.

ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة استطاع “فهمي” أن يحّجم محفظة الديون غير المنتظمة لتحقق انخفاضاً قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ 19%، ومن المنتظر أن يشهد البنك انطلاقة كبيرة خلال 2018.

وتمّكن بنك التنمية الصناعية في عهد فهمي من تحقيق صافى ربح في 31 ديسمبر 2017 بلغ 500 مليون جنيه بعد المخصصات والضرائب مقابل 95 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2015، بنسبة 426% وزيادة قدرها 405 ملايين جنيه وحقق البنك زيادة في الأرباح عن عام 2016 بنسبة 263% حيث بلغت الزيادة 310 ملايين جنيه.

يذكر أن “ماجد فهمي” يعتمد على تاريخ طويل في العمل المصرفي حيث التحق بالبنك الأهلي المصري كمحلل مالي عام 1976 ثم التحق بالبنك المصري الأمريكي عام 1977 ليشغل مدير إدارة الائتمان ثم مدير عام ومدير منطقة ومسئول عن ائتمان الشركات حتى عام 1996، ثم التحق بالبنك المصري الخليجي كمسئول عن ائتمان شركات التجزئة المصرفية حتى عام 2003، والتحق بالبنك العقاري العربي كمدير عام قطاع السياسات ومراقبة مخاطر الائتمان حتى عام 2004، والتحق ببنك قناة السويس كمستشار لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمخاطر حتى عام 2006 ثم ببنك تنمية الصادرات نائبا لرئيس مجلس الإدارة ثم رئيسًا لمجلس الإدارة حتى أكتوبر 2012 ثم المدير الإقليمي لفروع البنك العقاري المصري العربي بالأردن وفلسطين حتى مايو 2014 ثم عضو مجلس إدارة ببنك التعمير والإسكان حتى أبريل 2016 ثم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية من أبريل 2016 وحتى الآن.