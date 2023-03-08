ماجد عثمان: العالم يشهد سلسلة من الأزمات و«الإحصاء» أساس التنمية

قال الدكتور ماجد عثمان رئيس اتحاد الإحصائيين العرب، إن العالم يشهد سلسلة من الأزمات والمتغيرات الصحية والاقتصادية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت أول صدمات العقد الثاني من القرن الـ 21 والتي حصدت ملايين الأراوح.

وأضاف خلال المؤتمر العلمى الدولى السابع للاتحاد الإحصائيين العرب، أن تداعيات الأزمة الروسية_الأوكرانية كان لها تأثيرا أيضًا على الوضع الاقتصادي مما تسبب في موجات من التضخم وآثر بالسلب على حياة المواطن العربى.

ولفت إلى أن حدة التغيرات المناخية وما حملته من كوارث طبيعية فمنذ بداية العام الجارى ضربت الزلازل العديد من البلدان وعلى رأسها زلزال سوريا.

وأشار إلى أن محصلة هذه الأمور تؤكد أن الثابت الوحيد فى عالمنا هو التغير، موضحا أنه فى عالم يتسم بعدم التأكد تبرز أهمية الاحصاء التى تتعامل مع تلك الظواهر لإحداث تنمية مستدامة.

وأكد أهمية العمل على مد جسور الصلة والمعرفة بين الاحصاء ومختلف المجالات فى ظل التطور الكبير التى تشهده علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الإحصاء، بما يفيد الاحصائيين في الخروج من قوقعة العمل الاحصائى المتخصص، إلى المساهمة في صنع السياسات العامة.

وأشار إلى أن اتحاد الاحصائيين العرب عقد 3 نداوت تهدف جميعها إلى الربط بين العمل الإحصائى في مراحله المختلفة والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، ومواكبة التطور الكبير فى علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الاحصاء وتتحدد على أساس مسارات يجب أن يهتم بها الاحصائيين في المستقبل.