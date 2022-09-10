ماجد شوقي عن أزمة «كابيتر»: غياب المؤسسين سبب البلبة ومصر رائدة في مجال الشركات الناشئة

قال الدكتور ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق أن سبب البلبلة في أزمة «كابيتر» غياب المؤسسين، مؤكدا أن مصر رائدة في مجال الشركات الناشئة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، تعليقا على أزمة شركة كابيتر وما رشح من أنباء حول هروب الأخوين نوح أحدي مؤسسي شركة كابيتر – الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار.

وأوضح أن “النمو المتسارع في الشركات الناشئة يكون جاذبا لصناديق الاستثمار العالمية.وهذا يحدث والدليل على ذلك سرعة تقديم التمويل والاستثمار لكن شريطة أن يتم النمو المتسارع في الشركات الناشئة مقروناً بالإدارة الحكيمة”.



وتابع: “صناديق الاستثمار العالمية تستثمر في الشركات الناشئة، وتعلم أن بعضها سوف يتعثر ولا يتابع بشكل كاف”.

وأوضح أن اختفاء المؤسسين هو سبب البلبلة في شركة كابيتر، وكان خبرا غريبا، قائلاً : ” غيابهم سبب البلبلة و التعامل في أزمة شركة كابيتر لابد أن يكون بحذر، لكي لا يضر قطاع الشركات الناشئة”.



وأشار إلى أنه لايجب التعميم لأن مصر رائدة في مجال الشركات الناشئة.

وقال: “مصر أثببت وجودها على مدار ست سنوات واستطاع الشركات الناشية جذب رؤوس أموال أجنبية لم يستطع القطاع الخاص نفسه جذبها وما حدث يمكن أن يكون نموذج للفشل ويتم التعلم منه وتلقي الدروس دون المساس بسمعة الشركات الناشئة “.