ماجد شريف: 1.8 مليار جنيه مبيعات سوديك إيست التعاقدية

❐ القطاع يشهد فرصاً واعدة خلال 2018.. والزيادات السعرية لن تتخطى 10 - %12 بدور إبراهيم كشف المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك»، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه من مشروعها «سوديك إيست» بهليوبوليس الجديدة، والمقام عل

❐ القطاع يشهد فرصاً واعدة خلال 2018.. والزيادات السعرية لن تتخطى 10 – %12

بدور إبراهيم

كشف المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك»، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه من مشروعها «سوديك إيست» بهليوبوليس الجديدة، والمقام على 655 فدانا، والذى طرحته للتسويق مؤخراً.

وأشار شريف إلى أن الشركة باعت المرحلة الأولى التى تم طرحها من المشروع، وتشمل 350 وحدة فى 7 أيام فقط، لافتا إلى أن إعداد أنها راعت فيه أن يتلاءم مع احتياجات العملاء من حيث المساحات والمواصفات والخدمات والأسعار.

وأضاف أن المشروع يتم بالشراكة مع «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، المالك والمطور العام لمدينة هليوبوليس الجديدة، وتلتزم بتنفيذ المرافق الأساسية.

وأوضح أن ما يتم الآن من أعمال مرافق وبنية تحتية بمدينة هيلوبوليس الجديدة سيسهم فى دفع القيمة المضافة لمنطقة شرق القاهرة بالكامل.

وكانت شركتا سوديك ومصر الجديدة للإسكان والتعمير قد وقعتا عقدا لتطوير 655 فدانا بهليوبوليس الجديدة، منتصف العام الماضى.

من جهة أخرى، أوضح شريف أن القطاع العقارى سيشهد نمواً وفرصاً واعدة خلال 2018، عقب استقرار السوق وامتصاص آثار التعويم، كما سيشهد الطلب على العقار زيادة ملحوظة مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الودائع البنكية، موضحا أن الفترة المقبلة قد تشهد توافر سيولة نقدية مع العملاء ومن المتوقع أن يلجأ العملاء إلى توجيه جزء كبير منها إلى القطاع العقارى.

وأشار إلى أن السوق لن تشهد زيادات سعرية كبرى أسوة بالعام الحالى، متوقعا ألا تتجاوز الزيادات خلال 2018 مستواها السنوى المعتاد وفقا لمؤشرات التضخم، بنسبة -10 %12.

ولفت إلى أن تنفيذ منتجات تتلاءم مع احتياجات السوق واتباع سياسيات سعرية سليمة ومدروسة، يعد المفتاح أمام الشركات لتحقيق مبيعات جيدة، حتى فى حال زيادة المعروض بالمشروعات فى بعض المدن.

وأضاف أن الشركة تعتزم خلال 2018 بحث الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وإعداد دراسات لإمكانية تنفيذ مشروع بها، كما تترقب نتائج الأراضى التى تم طرحها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة، مشيراً إلى أن الشركة لن تقدم على الدخول فى مشروعات جديدة إلا بعد التاكد من تحقيقها الجدوى الاستثمارية المستهدفة.

وأشار إلى أن تصدير العقار سواء بالبيع للأجانب والعرب أو المصريين العاملين بالخارج، إحدى الآليات المهمة التى يجب التركيز عليها فى المرحلة الحالية، خاصة أن التعويم أدى إلى ارتفاع القدرة الشرائية لتلك الشرائح وجاذبية العقار المصرى، والذى تتسم سوقه أيضا بمزايا الاستقرار السياسى والاقتصادى، لافتا إلى ضرورة دعم الدولة لمشاركة المطورين العقاريين فى المعارض الخارجية والترويج لمشروعاتهم وتيسير الإجراءات، موضحا أن الشركة بصدد المشاركة فى معرض عقارى بأبوظبى.

وأضاف أن فكرة التوسع الخارجى بصفة عامة موجودة لدى الشركة، وكانت تخطط لتنفيذ مشروع بسوريا إلا أن الأوضاع السياسية عطلت ذلك، مشيرا إلى أن الشركة ستطور العديد من الآليات قبل التوجه للاستثمار الخارجى منها نظام المعلومات وإعداد الدراسات الكافية، موضحا أن السوق الأفريقية بالنسبة للشركات المصرية جاذبة ومليئة بالفرص الاستثمارية.