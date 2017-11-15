ماجد شريف: إطلاق مشروع سوديك إيست يدعم مبيعاتنا

مصطفى طلعت أكد ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أن شركته تطلق مشروع "سوديك إيست"، بمنطقة شرق القاهرة، على مساحة 655 فدانًا، خلال الربع الحالي، متوقعاً أن يساهم المشروع الجديد في زيادة المبيعات الإجمالية بشكل كبير. وقال شريف، في تعليق على نتائج الأعمال الأ

مصطفى طلعت

أكد ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، أن شركته تطلق مشروع “سوديك إيست”، بمنطقة شرق القاهرة، على مساحة 655 فدانًا، خلال الربع الحالي، متوقعاً أن يساهم المشروع الجديد في زيادة المبيعات الإجمالية بشكل كبير.

وقال شريف، في تعليق على نتائج الأعمال الأخيرة، إن شركته ما زالت تواصل نموها القوي وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، موضحاً أن وصول هامش مجمل الربح خلال الربع الثالث لمستوى 40%، خاصة في ظل معدلات التضخم السوقية يعكس قدرتها على تحقيق معدلات ربحية متميزة في كافة المشروعات.

يشار إلى القوائم المالية المجمعة لـ”سوديك”، كشفت تسجيل الشرطة صافي ربح قدره 507.7 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 266.49 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.