ماجد حلمى: وادى دجلة حققت مبيعات تفوق المستهدف

المال – خاص



أكد المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن شركته استطاعت تحقيق مبيعات تفوق خطتها المستهدفة خلال العام الجارى بما يعكس نجاح استراتيجيتها وثقة العملاء فى المنتجات المقدمة.

وأشار إلى أن القطاع العقارى شهد انتعاشة كبرى خلال العام الجارى على الرغم من التحديات الاقتصادية الاخيرة التى نتجت عقب تعويم الجنيه وارتفاع مدخلات تنفيذ المشروعات.



ولفت إلى أن العام الحالى شهد ظهور ملامح عدد من المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الادارية الجديدة والتى تمثل فرصة استثمارية للشركات، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى دفع الشركات نحو التوسع وضخ استثمارات جديدة رغم التحديات.



وأوضح أن محفظة مشروعات وادى دجلة العقارية تشمل 20 مشروعا تتنوع ما السكنى والمنتجعات السياحية على مساحة إجمالية تبلغ 8 ملايين متر مربع.



وأضاف أن الشركة تستعرض عددًا من مشروعاتها خلال معرض نكست موف المقرر إقامته الخميس 14 ديسمبر المقبل، منها مشروع نيوبوليس بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، ويقام على 545 فداناً، ويعد أكبر مشروعات الشركة، ويبلغ إجمالى استثماراته 13 مليار جنيه ويشتمل على 15 ألف وحدة سكنية.



وأوضح أن الشركة تستعرض مشروعات أخرى بالمعرض منها برومينيد نيو كايرو بالقاهرة الجديدة على مساحة 140 ألف متر، ويضم 1000 شقة سكنية، ويقع على مساحة 470 ألف متر، ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة، بالإضافة إلى فندق سياحى 4 نجوم يتكون من 110 غرف إلى جانب المطاعم والكافيتريات، حمامات السباحة، ناد صحى وشاطئ خاص.



يبلغ إجمالى استثمارات المشروع 1،5 مليار جنيه، يتم تنفيذه على 3 مراحل، ويتسم بكونه مصمما على طراز الجزيرة الإيطالية مورانو، كما أن مجرى العين السخنة يمر فى أرضه.



كما تعرض الشركة مشروع بلومار السخنة، ويقع على مساحة مليون ومائة متر مربع تقريبًا، ويحتوى على حمامات سباحة، منطقة ملاهى للأطفال، منطقة تجارية، مطاعم وكافيهات إلى جانب أتوبيس داخلى لسهولة التنقل.



ويضم المشروع ما يقرب من 3000 وحدة ويبلغ إجمالى استثماراته المشروع 1.5 مليار جنيه بتكلفة إنشائية 505 ملايين جنيه.



بالإضافة إلى «مدى» وهو أحدث مشاريع الشركة بالعين السخنة ويتميز بموقعه الإستراتيجى المميز فيبعد 22 كيلو من نهاية طريق القطامية، ويتم على إجمالى مساحة 320 ألف متر مربع، وقد صمم المشروع على أفضل التصاميم الهندسية والمعمارية، فتطل جميع الوحدات على البحر مباشرة.



وتبعد المرحلة الأولى للمشروع 100 متر تقريبا من البحر الى جانب أنه سيتم بناء باقى وحدات المشروع على مستويات مختلفة فى الجبل حتى يتسنى للجميع التمتع بجمال الطبيعة واطلالة البحر، وتم طرح المشروع فى نوفمبر 2016 على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه بعد 4 سنوات من التعاقد.



وتمكنت وادى دجلة للتنمية العقارية من تحقيق قفزات كبيرة فى السوق المصرية منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، وبالتحديد مع إقامة مارينا وادى دجلة، أول مشروعاتها فى مصر عام 2005، وعززت تلك الانطلاقة مكانتها فى السوق المصرية كمطور عقارى يمتلك رؤية مختلفة ويحظى بثقة كبيرة لدى عملائه.