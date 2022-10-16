ماجد جورج: 632 مليون دولار صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية في 8 شهور

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية و الأدوية ، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46.3%.

وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له السبت، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2022 مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت112% ، لافتا إلى أن صادرات الأدوية بلغت 153 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 177 مليون دولار.

وأشار رئيس المجلس التصديري للأدوية، إلى أن صادرات الصناعات الطبية ارتفعت بنسبة 11.3 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 لتسجل 69 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن إجمالي صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 83 % خلال شهر أغسطس منفردا لتبلغ 86 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات في يوليو 2022 لتسجل 71 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 82%

وتطرق رئيس المجلس التصديري، إلى استمرار الطفرة في صادرات القطاع حتي نهاية عام 2022 لتسجل القطاعات التصديرية المختلفة اجمالي ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 30% في حالة استمرار الأداء الجيد والمتميز للقطاعات المختلفة المندرجة ضمن بنود المجلس التصديري للأدوية والصناعات الطبية.

وأكد الدكتور ماجد جورج، أن المجلس يركز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية في إطار دعم اتجاه الدولة لهذه الأسوق وتحقيق مستهدفات استراتيجية المائة مليار دولار، مشيراً إلى أن نسبة الدعم المقدمة ضمن برنامج مساندة الصادرات متميزة جدا وتساعد المصدرين في الاتجاه للسوق الأفريقي خاصة في ظل ثقة كبيرة بالأدوية والمستلزمات ومستحضرات التجميل المصرية بالقارة السمراء

ومن جانب آخر، شدد الدكتور ماجد جورج على أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي من أجل الوصول إلي مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة وكذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.