«ماجد جورج »: مستحضرات التجميل السبب الرئيسي فى ارتفاع الصادرات الطبية

كشف ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية عن أن مستحضرات التجميل الطبية هى السبب الرئيسي فى ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2023 .

وأشار جورج إلى أن الطلب المتنامي على منتجات مستحضرات التجميل الطبية المصرية ساهم بقدر كبير في تحقيق التوازن في حجم صادرات القطاع .

ويقوم المجلس على ثلاث قطاعات وهي الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، فيما يعمل على تعزيز القطاعات صناعيا واقتصاديا واجتماعيا ، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص التصديرية بالأسواق الخارجية .

وسجلت صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 ، 530 مليون دولار تقريبا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 13%، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، على أن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية محققة ارتفاع بلغت نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات .

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30% مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة في عام 2020 و 2021 و 2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرة الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف «جورج» أن المجلس التصديري يركز على السوق الإفريقية وكافة الأسواق التي نمتلك فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أهمية إيجاد حلول عاجلة لبعض التحديات هناك والتي منها على سبيل المثال عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 أشهر من المصدر حتى المستورد.