ماجد المصري ضيف شرف الحلقة 26 من «لما كنا صغيرين»

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11.

ظهر الفنان ماجد المصري كضيف شرف في الحلقه (26) من مسلسل “لما كنّا صغيرين” حيث قام بدور لواء شرطة أحمد العتال للتحقيق في الجرائم التي تدور حولها أحداث المسلسل.

وحقق مسلسل «لما كنا صغيرين» رد فعل كبير خلال الموسم الرمضاني الحالي، وتحدث البعض عن أن المسلسل يتميز بالحبكة الدرامية وعدم اللجوء اللي المط والتطويل في الأحداث التي تتصاعد سريعا في كل الحلقات وهو ما جعل المشاهد يواصل متابعه الحلقات يوميا دون ملل.

ويعرض مسلسل “لما كنا صغيرين” يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11.

المسلسل بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد النبوي ، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد و ماجد المصري كضيف شرف، وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج احمد عبدالعاطي.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل‎.‎



