ثقافة وفنون

ماجد الكدواني يقتحم عالم المنصات في «موضوع عائلي»

وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد
رحاب صبحي 5:27 م, السبت, 13 فبراير 21 5:27 م, السبت, 13 فبراير 21

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وقع المنتج أحمد الجنايني شركة ماجيك بينز، واالفنان ماجد الكدواني عقدا لمسلسل جديد بعنوان “موضوع عائلي”، وهو مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد، وجارٍ حاليا اختيار باقي أبطال العمل.

العمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وهو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة وأول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني هو فيلم “وقفة رجالة”.

فيلم “وقفة رجالة” بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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وتدور أحداث الفيلم حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.

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بقلم رحاب صبحي

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