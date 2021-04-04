ماجد الفطيم و«ماونتن فيو ومدينة نصر» يسحبون كراسة شروط تطوير «هيلوبارك» بجوار العاصمة الإدارية



أعلن تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أن شركات ماجد الفطيم وماوتن فيو ومدينة نصر سحبوا كراسة شروط للمشاركة في تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان ، في اول ساعة ونصف من طرح الكراسات أمام المستثمرين.

ويقع المشروع علي طريق القاهرة السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة للكشف عن استراتيجياتها الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال خالد زكريا رئيس مجلس الإدارة أن 7 شركات أبدت اهتمام بالمشاركة في المشروع ،وسيتم الاعلان عن أسمائهم فور شراء كراسات الشروط .

ونجحت مصر الجديدة في تدبير 286 مليون جنيه من البنك الاهلي القطري QNB بنظام حوالات حق ،وجاري التفاوض في 3 بنوك حكومية وخاصة لتدبير 671 مليون جنيه أخرى.