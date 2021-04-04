بورصة وشركات

ماجد الفطيم و«ماونتن فيو ومدينة نصر» يسحبون كراسة شروط تطوير «هيلوبارك» بجوار العاصمة الإدارية

في اول ساعة ونصف من طرح الكراسات أمام المستثمرين
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11:32 ص, الأحد, 4 أبريل 21 11:32 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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أعلن تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أن شركات ماجد الفطيم وماوتن فيو ومدينة نصر سحبوا كراسة شروط للمشاركة في تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان ، في اول ساعة ونصف من طرح الكراسات أمام المستثمرين.

ويقع المشروع علي طريق القاهرة السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية.

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة للكشف عن استراتيجياتها الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال خالد زكريا رئيس مجلس الإدارة أن 7 شركات أبدت اهتمام بالمشاركة في المشروع ،وسيتم الاعلان عن أسمائهم فور شراء كراسات الشروط .
ونجحت مصر الجديدة في تدبير 286 مليون جنيه من البنك الاهلي القطري QNB بنظام حوالات حق ،وجاري التفاوض في 3 بنوك حكومية وخاصة لتدبير 671 مليون جنيه أخرى.

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