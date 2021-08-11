ماجد الفطيم وحسن علام وماونتن فيو تتقدم بعروضها الرسمية لتطوير “هليوبارك”

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن 3 شركات تطوير عقاري كبرى قد تقدمت بعروضها المالية والفنية للشراكة على تطوير 1695 فدانا بمدينة «هليوبارك» التابعة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.

واكد المصادر في تصريحات خاصة ان الشركات المذكورة تضمنت: “ماجد الفطيم وحسن علام العقارية وماونتن فيو”.

وإنتهت أمس الثلاثاء الفترة التي حددتها مصر الجديدة للاسكان لتقديم عروض الشراكة، عماً بان 10 شركات تطوير كانت قد سحبت كراسات شروط المناقصة في حين لم تتقدم إلا الثلاث شركات المذكورة.

وضمت الشركات: “ماجد الفطيم العقارية وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمراسم الدولية للتطوير العمراني، وطيبة لإدارة الأصول العقارية –لافيستا-، وحسن علام العقارية، ومحمد على السويلم –ماسكو- السعودية، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك- ومصر إيطاليا للاستثمار العقاري والفطيم العقارية”.

ونشرت “المال”، فى وقت سابق، أن فترة تعاقدات المشروع قد تتراوح من 10 إلى 15 عامًا على أقصى تقدير، وأن التصور المبدئى يتضمن إنشاء مشروعات سكنية متكاملة، وسيتم لاحقًا تحديد المخطط العام الذى سيشمل الارتفاعات والكثافة السكانية وغيرها.

وأعدت «مصر الجديدة للإسكان» كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانا بـ«هليوبارك» مع طرحها أمام الشركات العقارية، وذلك ضمن خطة التطوير الاستراتيجية لمجلس الادارة الجديد.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن كراسة الشروط ستظل متاحة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من اليوم وحتى 10 اغسطس.

ويمتد مشروع «هليوبارك» على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

ويقع في موقع متميز على طريق القاهرة – السويس الصحراوي ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويحدها من الشرق الطريق الدائري الأوسطي غرب مدينتي ومن الشمال طريق القاهرة – السويس، وتحدها أراضي مدينة القاهرة الجديدة من كل من الغرب والجنوب.

وتعاقد ت مصر الجديدة مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى والتسويق والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإعداد مخطط عام جديد للمشروع يتواكب مع أحدث المعايير العالمية وذلك في خلال عام 2021.

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان خلال أكتوبر الماضى عن خطة تطويرها التى تتضمن الدخول فى شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، والاعتماد على قدراتها لتطوير أصول بقيمة 100 مليار جنيه، بعد أن ألغت الشركة خطط بيع حصة بالبورصة، ومنح حقوق إدارتها لمستثمر استراتيجى.

وتتضمن خطة تطوير الشركة التركيز على تطوير مشروع نيو هليوبوليس وتقييم أصولها به خلال العام الحالى.