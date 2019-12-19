ماجد الفطيم: نعتز بإدارة وصيانة المول العالمي في مدينة العلمين الجديدة

أكد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، اعتزاز الشركة بالمشاركة في إدارة وتأجير وصيانة المول العالمي بمدينة العلمين الجديدة، مقدمًا التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف بجاني أن الشركات العالمية المشاركة في توقيع مذكرات تفاهم مع شركة سيتي إيدج المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية لصيانة وإدارة المرافق في مدينة العلمين الجديدة تتمتع بقدر كبير من المهنية والكفاءة.

وأشاد بجاني بمشروع العلمين، مضيفًا أن المشروع استراتيجي ويُعد خطوة مُشجعة يُتوقع لها أن تكون ناجحة لما ستقدمه الشركات العالمية من خدمة متميزة تكون جاذبة للسكان وللسائحين، مُضيفا في هذا الصدد أن المشروع يُعد خطوة من ماجد الفطيم لفتح استثمارات جديدة للشركة في مصر عقب افتتاح مول سيتي سنتر ألماظة.

وتتولى مجموعة ماجد الفطيم إدارة وتسويق وتأجير وصيانة المول العالمي بمدينة العلمين الجديدة، الذي سيبدأ العمل الصيف القادم 2020، إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المدينة بشكل كامل، وتقوم شركة الفطيم بموجب هذه الاتفاقية بإدارة المول وتشمل مسئوليتها عمليات التسويق والإدارة للمول التجاري.

جاء ذلك خلال توقيع وزير الإسكان 3 مذكرات تفاعم مع شركات عالمية لصيانة وإدارة المرافق في مدينة العلمين الجديدة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين شركة سيتي ايدج، والشركة الفرنسية “إنچي”، التي تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال إدارة وصيانة العقارات على مستوى العالم، وشركة “كونتراك” التابعة لشركة “اوراسكوم للإنشاءات” وهي من كبرى الشركات المصرية التي تعمل في ذات المجال، وذلك لإدارة وصيانة العقارات بمدينة العلمين الجديدة.

وذلك في إطار السعي للاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تتوافر لدى الشركتين في إدارة وصيانة الأبراج السكنية في المدينة، وسيتم التعاون وفق الاتفاق ببدء دور الشركتين في مرحلة الاستلام من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأبراج، للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لعمليات الإدارة والصيانة بعد ذلك مما يعدُ نقلة نوعية جديدة في المنتج الذي يتم تقديمه.